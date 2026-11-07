A kolléganőm mindig péntek délután talált meg a kéréseivel – ekkor húztam meg a határt

Egy kolléganőm rendszeresen munkaidő után talált meg sürgős feladatokkal, mígnem rájöttem, hogy ideje határokat szabnom, és megtanulnom nemet mondani.

Péntek délután négy óra ötvenöt. Pontosan tudom az időt, mert azóta is figyelem az órát, amikor a gépem jobb alsó sarkában megjelenik egy új levél ikonja. A feladó: Eszter, az egyik kolléganőm a marketingcsapatból. A tárgy: „Sürgős, bocs!” Ilyenkor már tudom, mi következik.

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Évek óta dolgozunk egy irodában, és Eszter kedves, okos, jó humorú ember, csak van egy szokása, amibe lassan belefáradtam. Mindig akkor küldi át a kéréseit, amikor már épp csukom a laptopot. Egy táblázatot kellene átnézni, egy szöveget lektorálni, egy prezentációt összerakni, és persze „csak öt perc az egész”. Csakhogy ez az öt perc rendszerint egyórás munkaidő-túllépést jelentett a számomra, miközben ő már a kabátját vette fel.

Sokáig nem szóltam semmit. Azt gondoltam, ez a munka természetes velejárója, és ha most nem csinálom meg, hétfőn úgyis engem fognak hibáztatni a csúszásért. Volt, hogy hazafelé a buszon csináltam a telefonomon egy táblázatot, mert otthon már vacsorát kellett volna főznöm. A férjem egyszer megjegyezte, hogy minden péntek este ugyanolyan feszült vagyok, mintha valami baj történt volna, pedig csak Eszter levele jött be újra. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 30. a numerológia szerint: szabadság és kaland 4 red flag nőkben, amit nőként azonnal meglátok Nem szereted a Halloweent? Rendben. De miért kell másnak is utálnia? Ezt hozza 2026. október 19. a numerológia szerint: kreativitás és életöröm

Amikor végre meghúztam a határt

Péntek délután négy óra körül ismét megjelent Eszter az asztalom mellett. Megkérdezte, hogy ráérek-e gyorsan átnézni egy anyagot, mert fél ötkor el kell küldenie. Felnéztem a monitorról, és azt vettem észre, hogy a kezem már gépelés közben is ökölbe szorul egy kicsit, még mielőtt elolvasnám, mit akar.

Akkor mondtam ki először hangosan, amit addig csak magamban forgattam:

„Szívesen segítek, de mostantól csak akkor, ha legalább egy nappal korábban szólsz.”

Eszter meglepődött, talán kicsit meg is sértődött, mert gyorsan hozzátette, hogy ő is csak most kapta a feladatot a főnökétől, nem rajta múlik. Ezt megértettem, de nekem ekkor már nem az számított, hogy ki miatt csúszott el a feladat, hanem hogy ne az én szabadidőm bánja mások késlekedését. Megkérdeztem, mi történik, ha az anyag mégsem készül el fél ötre. Kiderült, hogy semmi különös: a főnöke hétfőn reggel is elfogadta volna. Eszter egyszerűen megszokta, hogy az utolsó pillanatban kapkod, és észre sem vette, hogy ezzel rendszeresen az én munkaidőmet is meghosszabbítja.

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