Fáj a talpad a csizmában? 3 egyszerű trükk, amivel kényelmesebbé teheted

A kemény csizmatalp nem kell, hogy tönkretegye a napodat! Zselés talpbetéttel, sarokpárnával és megfelelő zoknival is javíthatsz a komfortérzeten.

Hiába mutat jól egy csizma, ha néhány óra viselés után már alig várod, hogy végre levehesd. A hosszabb séta, az egész napos rohanás vagy akár a kemény talp is könnyen elfáraszthatja a lábat, különösen akkor, ha a cipő nem biztosít megfelelő alátámasztást. Szerencsére nem kell rögtön lemondanod a kedvenc lábbelidről: néhány praktikus kiegészítővel és apró változtatással sokkal komfortosabbá teheted a viselését.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Próbálj ki egy zselés talpbetétet!

Ha a csizmád talpa kemény, vékony vagy nem nyújt elegendő párnázást, egy zselés talpbetét sokat javíthat a komfortérzeten. Ezek a kiegészítők tompítják a járás közben keletkező ütődéseket, és csökkenthetik a sarokra, illetve a talp elülső részére nehezedő nyomást. Különösen hasznos lehet egy olyan modell, amely a lábboltozatot is megfelelően alátámasztja.

Nem feltétlenül kell teljes talpbetétet választanod: ha elsősorban a lábujjak alatti terület vagy a sarok fárad el, egy kisebb zselés párna is megoldást jelenthet. Vásárlás előtt azonban ellenőrizd, hogy a kiegészítővel együtt sem válik-e túl szűkké a csizma, mert a lábujjak összenyomása újabb kellemetlenségeket okozhat. Olvass még a témában „Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet Melyik belső archetípus irányítja a döntéseidet? Válassz egy szimbólumot, és kiderül Ezt hozza 2026. október 23. a numerológia szerint: befelé fordulás és lelki feltöltődés

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.