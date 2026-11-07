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Fáj a talpad a csizmában? 3 egyszerű trükk, amivel kényelmesebbé teheted
iStock

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Fáj a talpad a csizmában? 3 egyszerű trükk, amivel kényelmesebbé teheted

Váradi Petra
Írta 2026.11.07.
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A kemény csizmatalp nem kell, hogy tönkretegye a napodat! Zselés talpbetéttel, sarokpárnával és megfelelő zoknival is javíthatsz a komfortérzeten.

Hiába mutat jól egy csizma, ha néhány óra viselés után már alig várod, hogy végre levehesd. A hosszabb séta, az egész napos rohanás vagy akár a kemény talp is könnyen elfáraszthatja a lábat, különösen akkor, ha a cipő nem biztosít megfelelő alátámasztást. Szerencsére nem kell rögtön lemondanod a kedvenc lábbelidről: néhány praktikus kiegészítővel és apró változtatással sokkal komfortosabbá teheted a viselését.

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1. Próbálj ki egy zselés talpbetétet!

Ha a csizmád talpa kemény, vékony vagy nem nyújt elegendő párnázást, egy zselés talpbetét sokat javíthat a komfortérzeten. Ezek a kiegészítők tompítják a járás közben keletkező ütődéseket, és csökkenthetik a sarokra, illetve a talp elülső részére nehezedő nyomást. Különösen hasznos lehet egy olyan modell, amely a lábboltozatot is megfelelően alátámasztja.

Zselés talpbetét
iStock

Nem feltétlenül kell teljes talpbetétet választanod: ha elsősorban a lábujjak alatti terület vagy a sarok fárad el, egy kisebb zselés párna is megoldást jelenthet. Vásárlás előtt azonban ellenőrizd, hogy a kiegészítővel együtt sem válik-e túl szűkké a csizma, mert a lábujjak összenyomása újabb kellemetlenségeket okozhat.

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