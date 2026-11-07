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4 csillagjegy, akinek az ősz vége szerencsét hoz
Unsplash

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4 csillagjegy, akinek az ősz vége szerencsét hoz

Váradi Petra
Írta 2026.11.07.
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Egy fontos beszélgetés, váratlan hír vagy új kezdet is meghozhatja a szerencsét november végén ennek a négy csillagjegynek.

Az ősz utolsó napjai néhány csillagjegy számára kedvező fordulatokat tartogathatnak: egy régóta húzódó ügy végre rendeződhet, új lehetőség bukkanhat fel, vagy a magánéletben alakulhatnak jobban a dolgok. A november végi bolygómozgások különösen négy jegynek adhatnak lendületet, így érdemes nyitott szemmel járniuk.

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Mérleg

A Mérlegek számára az ősz vége a kapcsolatok és az anyagi ügyek szempontjából hozhat kedvező változásokat. A Vénusz november közepén befejezi hátráló mozgását, ráadásul a hónap végén kedvező kapcsolatba kerül a Jupiterrel. Ez segíthet abban, hogy egy korábban bizonytalanná vált kapcsolat rendeződjön, vagy olyan együttműködés szülessen, amelyből később mindkét fél profitálhat. A szerencse most akár egy váratlan ajánlat, akár egy őszinte beszélgetés formájában is megérkezhet. Érdemes újra elővenni azokat a terveket, amelyeket az elmúlt hetekben félretettek.

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