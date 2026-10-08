8 jel, hogy a szervezeted még mindig a nyári ritmus szerint működik

Ez nem lustaság és nem képzelgés: a belső óránk, a hormonháztartásunk és a bőrünk is időbe telik, mire alkalmazkodik az új fényviszonyokhoz és a lerövidült nappalokhoz.
A naptár szerint hetek óta ősz van, a reggelek hűvösek, korábban sötétedik, a tested mégis úgy viselkedik, mintha július közepén járnánk. Van, akinél ez pár nap, van, akinél hetekig elhúzódik, és közben olyan tünetek jelennek meg, amiket könnyű másnak, akár betegségnek vagy stressznek félreértelmezni. Az alábbi nyolc jel segít felismerni, ha a szervezeted még mindig a nyári üzemmódból próbál kikászálódni.
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1. Éjfél körül jössz csak igazán álmos állapotba
Nyáron a hosszú, világos esték miatt magától eltolódik a lefekvés ideje, és ez a szokás nehezen kopik le, amikor a napok rövidülnek. A belső óra, vagyis a cirkadián ritmus a fényviszonyokhoz igazodik, de ha hetekig éjjel egy-két órakor feküdtünk le, a szervezet tovább ragaszkodik ehhez a mintához, még akkor is, ha kint már korán sötét van.