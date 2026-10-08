8 jel, hogy a szervezeted még mindig a nyári ritmus szerint működik

Ez nem lustaság és nem képzelgés: a belső óránk, a hormonháztartásunk és a bőrünk is időbe telik, mire alkalmazkodik az új fényviszonyokhoz és a lerövidült nappalokhoz.

A naptár szerint hetek óta ősz van, a reggelek hűvösek, korábban sötétedik, a tested mégis úgy viselkedik, mintha július közepén járnánk. Van, akinél ez pár nap, van, akinél hetekig elhúzódik, és közben olyan tünetek jelennek meg, amiket könnyű másnak, akár betegségnek vagy stressznek félreértelmezni. Az alábbi nyolc jel segít felismerni, ha a szervezeted még mindig a nyári üzemmódból próbál kikászálódni.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Éjfél körül jössz csak igazán álmos állapotba

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Nyáron a hosszú, világos esték miatt magától eltolódik a lefekvés ideje, és ez a szokás nehezen kopik le, amikor a napok rövidülnek. A belső óra, vagyis a cirkadián ritmus a fényviszonyokhoz igazodik, de ha hetekig éjjel egy-két órakor feküdtünk le, a szervezet tovább ragaszkodik ehhez a mintához, még akkor is, ha kint már korán sötét van.

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.