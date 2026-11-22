Novemberi borongós vasárnap van, a séták helyett most inkább az agysejtjeidet mozgasd meg egy kicsit! Ez a kvíz nem egyetlen témára fókuszál: lesz benne egy jó adag természet és hétköznapi tudomány, de becsempésztünk földrajzi, zenei és sporttörténeti érdekességeket is.
A kérdések olyan tényeket feszegetnek, amelyeket talán hallottál már valahol – egy iskolai órán, egy dokumentumfilmben vagy épp egy kvízbárban –, de vajon elő is tudod húzni őket pontosan, amikor szükség van rájuk?
Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak egy kis figyelemre és néhány perc szabadidőre. Minden válasz után megtudhatod a hozzá tartozó apró érdekességet is, szóval még ha csúszik is egy-két tipp, biztosan tanulsz valami újat.
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Mi okozza, hogy a levelek ősszel sárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek?
Ahogy csökken a nappalok hossza és hidegebb lesz, a fa leállítja a klorofilltermelést, a zöld szín eltűnik, és előtűnnek a levélben addig is jelen lévő sárga-narancs karotinoidok, egyes fajoknál pedig új vörös antocianin is képződik.
Mi okozza a vas rozsdásodását?
A rozsda (vas-oxid) akkor keletkezik, amikor a vas oxigénnel és nedvességgel lép kémiai reakcióba, ez egy lassú, folyamatos oxidációs folyamat.
Melyik ér szállítja az oxigéndús vért a szívből a test többi része felé?
Az aorta a test legnagyobb artériája, ez szállítja az oxigénben gazdag vért a szív bal kamrájából a szervezet szöveteihez.
Miért sír az ember, amikor hagymát vág?
Vágáskor a hagyma sejtjei elroncsolódnak, és egy illékony, kénalapú vegyület szabadul fel, amely a szembe jutva irritálja azt, a könnymirigyek pedig könnyel próbálják kimosni.
Melyik az emberi test legkisebb csontja?
A kengyelcsont (stapes) mindössze néhány milliméteres, a középfülben helyezkedik el, és kulcsszerepet játszik a hanghullámok továbbításában.
Melyik folyó szeli ketté Párizs városát?
A Szajna Párizs szívén folyik át, partjait olyan híres nevezetességek szegélyezik, mint a Notre-Dame vagy a Louvre.
Melyik épület számít jelenleg a világ legmagasabb felhőkarcolójának?
A dubaji Burj Khalifa 2010-es átadása óta tartja a világ legmagasabb épülete címet, magassága meghaladja a 800 métert.
Melyik sportágban vált világhírűvé Michael Jordan?
Michael Jordan a Chicago Bulls színeiben hat NBA-bajnoki címet nyert, és minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázójaként tartják számon.
Melyik ország zászlaján látható egy vörös napkorong fehér alapon?
Japán zászlaja, a Hinomaru egy egyszerű vörös kört ábrázol fehér alapon, amely a felkelő napot szimbolizálja.
Melyik ország konyhaművészetéből ered a dim sum, a kis gőzölt vagy sült falatokból álló fogás?
A dim sum a dél-kínai, kantoni konyhából származik, hagyományosan teázás közben, apró tálcányi adagokban tálalják.
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