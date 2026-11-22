10 kérdés természetről, tudományról és általános műveltségről – kiderül, mennyire állnál helyt egy igazi tudásbajnokság döntőjében.

Novemberi borongós vasárnap van, a séták helyett most inkább az agysejtjeidet mozgasd meg egy kicsit! Ez a kvíz nem egyetlen témára fókuszál: lesz benne egy jó adag természet és hétköznapi tudomány, de becsempésztünk földrajzi, zenei és sporttörténeti érdekességeket is.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések olyan tényeket feszegetnek, amelyeket talán hallottál már valahol – egy iskolai órán, egy dokumentumfilmben vagy épp egy kvízbárban –, de vajon elő is tudod húzni őket pontosan, amikor szükség van rájuk?

Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak egy kis figyelemre és néhány perc szabadidőre. Minden válasz után megtudhatod a hozzá tartozó apró érdekességet is, szóval még ha csúszik is egy-két tipp, biztosan tanulsz valami újat. Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat! Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod! Okosabb vagy, mint egy tapasztalt pubkvíz-mester? Teszteld a tudásodat!

Na, vágjunk is bele – lássuk, mennyire állnál helyt egy igazi ismeretterjesztő műsor narrátoraként!

0% Mi okozza, hogy a levelek ősszel sárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek? A hideg idő kívülről piros festékanyagot juttat a levelekbe A klorofill lebomlik, és előtűnnek a már korábban is jelen lévő pigmentek A levelek vízvesztése fehérré, majd sárgává színezi őket Helyes! Helytelen! Ahogy csökken a nappalok hossza és hidegebb lesz, a fa leállítja a klorofilltermelést, a zöld szín eltűnik, és előtűnnek a levélben addig is jelen lévő sárga-narancs karotinoidok, egyes fajoknál pedig új vörös antocianin is képződik. Tovább >> Mi okozza a vas rozsdásodását? A vasat baktériumok bontják el fokozatosan A vas oxigénnel és nedvességgel lép kémiai reakcióba A napfény UV-sugarai színezik el a fém felületét Helyes! Helytelen! A rozsda (vas-oxid) akkor keletkezik, amikor a vas oxigénnel és nedvességgel lép kémiai reakcióba, ez egy lassú, folyamatos oxidációs folyamat. Tovább >> Melyik ér szállítja az oxigéndús vért a szívből a test többi része felé? Tüdőartéria Aorta Vena cava Helyes! Helytelen! Az aorta a test legnagyobb artériája, ez szállítja az oxigénben gazdag vért a szív bal kamrájából a szervezet szöveteihez. Tovább >> Miért sír az ember, amikor hagymát vág? A hagymahéj apró porszemcséi kerülnek a szembe Illékony kén-vegyületek szabadulnak fel, amelyek irritálják a szemet A hagyma erős illata mindenkinél allergiás reakciót vált ki Helyes! Helytelen! Vágáskor a hagyma sejtjei elroncsolódnak, és egy illékony, kénalapú vegyület szabadul fel, amely a szembe jutva irritálja azt, a könnymirigyek pedig könnyel próbálják kimosni. Tovább >> Melyik az emberi test legkisebb csontja? A kéz egyik ujjpercse A gerinc legalsó csigolyája A középfülben található kengyelcsont Helyes! Helytelen! A kengyelcsont (stapes) mindössze néhány milliméteres, a középfülben helyezkedik el, és kulcsszerepet játszik a hanghullámok továbbításában. Tovább >> Melyik folyó szeli ketté Párizs városát? Rajna Loire Szajna Helyes! Helytelen! A Szajna Párizs szívén folyik át, partjait olyan híres nevezetességek szegélyezik, mint a Notre-Dame vagy a Louvre. Tovább >> Melyik épület számít jelenleg a világ legmagasabb felhőkarcolójának? Shanghai Tower Empire State Building Burj Khalifa (Dubai) Helyes! Helytelen! A dubaji Burj Khalifa 2010-es átadása óta tartja a világ legmagasabb épülete címet, magassága meghaladja a 800 métert. Tovább >> Melyik sportágban vált világhírűvé Michael Jordan? Amerikai futball Baseball Kosárlabda Helyes! Helytelen! Michael Jordan a Chicago Bulls színeiben hat NBA-bajnoki címet nyert, és minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázójaként tartják számon. Tovább >> Melyik ország zászlaján látható egy vörös napkorong fehér alapon? Dél-Korea Banglades Japán Helyes! Helytelen! Japán zászlaja, a Hinomaru egy egyszerű vörös kört ábrázol fehér alapon, amely a felkelő napot szimbolizálja. Tovább >> Melyik ország konyhaművészetéből ered a dim sum, a kis gőzölt vagy sült falatokból álló fogás? Thaiföld Vietnám Kína Helyes! Helytelen! A dim sum a dél-kínai, kantoni konyhából származik, hagyományosan teázás közben, apró tálcányi adagokban tálalják. Tovább >> Felveszed a versenyt egy természetfilmek narrátorával? Teszteld a tudásodat! Egy kis utánpótlás még ráfér Ne aggódj, nem mindenkinek kell enciklopédiának lennie – a lényeg, hogy jól szórakoztál közben! Legközelebb talán pont azok a kérdések ragadnak meg, amelyeken most elcsúsztál, és egy kávé mellett simán bevágod majd őket. Szilárd középmezőny, tisztes helytállás Van benned egy komoly adag tudás, csak néhol hiányoznak még a pontos részletek. Egy kvízbárban simán megállnád a helyed az átlag csapatban – már csak egy kis finomhangolás kell a csúcsformához. Elképesztő tudás, levesszük a kalapunkat Nemcsak a tényeket ismered, de valószínűleg a mögöttük rejlő érdekességeket is szívesen böngészed. Nyugodtan jelentkezz be a következő kvízestre narrátornak – a természetfilmek biztosan örülnének egy ilyen felkészült hangnak! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Reméljük, jól szórakoztál a kérdéseken! Oszd meg az eredményedet, és nézd meg, a barátaid vajon felveszik-e veled a versenyt.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben