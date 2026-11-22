Három szülő osztja meg személyes történetét arról, hogyan élték meg a nem várt terhességet, és mi vezetett végül a gyermekük melletti döntéshez.

Egy nem tervezett terhesség nem feltétlenül jelent boldog meglepetést. Van, aki örülni kezd, van, aki pánikba esik, más pedig hosszú ideig képtelen eldönteni, mit szeretne. A döntésben szerepet játszhat a párkapcsolat, az anyagi helyzet, az egészség, a meglévő gyerekek vagy éppen az, hogy valaki egyáltalán nem szeretne szülővé válni.

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Három történet következik olyan szülőktől, akik nem várt terhesség után végül gyermekük mellett döntöttek. Ezek nem univerzális tanulságok, és nem mindenki számára ugyanaz a jó döntés. Ezek a történetek csak azt mutatják meg, mennyire összetett, személyes és sokszor kiszámíthatatlan ez az élethelyzet.

„Imádkoztam, hogy nehogy pozitív legyen”

„Harmincéves voltam, amikor észrevettem, hogy késik. Már volt egy négyéves kisfiam, éppen visszamentem dolgozni, és végre kezdtem úgy érezni, hogy visszakaptam valamennyit a régi életemből. A férjemmel sem voltunk a legjobb időszakunkban, sokat veszekedtünk, alig jutott időnk egymásra. Amikor megvettem a tesztet, a fürdőszobában ülve konkrétan imádkoztam, hogy nehogy pozitív legyen. Az lett.” – meséli a 32 éves Nóra, akinek első reakciója a terhességre a kétségbeesés volt. Olvass még a témában Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában Gyerek képernyőidő? Talán előbb azt kellene megnéznünk, mennyit telefonoznak a szülők A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben Milyen barát vagy valójában? Derítsd ki, hogyan támogatod a hozzád közel állókat!

„Az első napokban szinte csak sírtam. A férjem azt mondta, bárhogy döntök, mellettem áll, de én is azt éreztem, ezt nekem kell eldöntenem. Végül megtartottam a babát, de nem azért, mert hirtelen minden félelmem elmúlt.

A terhesség alatt sokat beszélgettünk, párterápiára is elmentünk. Ma kétéves a kislányunk, és nem mondom, hogy könnyű lett az életünk, de olyan család vagyunk, amilyennek korábban nem tudtam elképzelni magunkat.”

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