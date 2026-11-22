Évek óta ő választja ki, szerzi be és csomagolja be az egész család karácsonyi ajándékait, de idén úgy döntött, változtat. Története sokaknak ismerős lehet.

November végén a telefonomon már ott sorakozott a karácsonyi ajándékok listája. Anyukámnak valami szépségápolási termék, apukámnak egy könyv, az anyósomnak egy puha kardigán, a sógornőm gyerekeinek játékok, a férjemnek pedig még mindig nem találtam ki semmit. Akkor esett le, hogy megint én vagyok az, aki az egész család karácsonyát próbálja fejben és a valóságban is összetartani. Nemcsak az ajándékokat kell kitalálnom, hanem megvennem, becsomagolnom, és arra is emlékeznem, ki minek örülne igazán.

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A családban valahogy mindig én tudom, kinek mit kell venni

Nem egyik napról a másikra alakult ez így. Amikor összeköltöztünk, még természetesnek tűnt, hogy én intézem az ajándékokat, hiszen szeretek nézelődni, és általában hamarabb találok ki valami személyes meglepetést. A férjem nem igazán szeret vásárolni, ezért az első években nem is csináltam belőle problémát. Ha megkérdeztem, mit vegyünk az anyukájának, annyit mondott, hogy valami szépet, és már mentem is tovább keresgélni.

Aztán lassan mindenki ajándéka az én feladatom lett. Én tartottam számon, hogy tavaly ki mit kapott, ki említette meg év közben, hogy szüksége lenne valamire, és melyik gyereknek milyen játék van már otthon. Ha valaki megkérdezte a férjemet, mit szeretne karácsonyra, egyszerűen továbbküldte hozzám a kérdést. Olvass még a témában Alvás zokniban: jó ötlet vagy sem? Szakértők válaszolnak Mennyire vagy tudatos vásárló? Ez a teszt megmutatja, milyen könnyű téged befolyásolni Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől Hétköznapi apró örömök amelyekről észrevétlenül szoktunk le – nekem ezek hiányoznak a legjobban

Mintha én lennék a család központi információs irodája, ahol mindenki kívánságát és igényét nyilvántartják.

A legfurcsább az volt, hogy ezt senki nem tekintette különösebb munkának. Amikor megérkeztek a csomagok, mindenki örült, megköszönte az ajándékot, de arról már senkinek nem jutott eszébe beszélni, hogy valaki előtte heteket töltött a megfelelő dolgok kiválasztásával.

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