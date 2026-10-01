8 hétköznapi szokás, ami többet segíthet a védekezőképességednek, mint gondolnád

Az immunrendszer nem egyetlen szervtől függ, hanem attól a rengeteg apró döntéstől, amit nap mint nap meghozunk anélkül, hogy tudatosan gondolnánk rá.
A reggeli kávé mellé bekapott pohár víz, az esti lefekvés időpontja vagy az, hogy mennyit mozgunk munka közben, mind-mind beleszól abba, hogyan reagál a szervezetünk egy megfázás vagy egy vírusfertőzés első jeleire. Az alábbi nyolc szokás egyike sem drága vagy bonyolult, mégis érdemes odafigyelni rájuk.
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1. Rendszeres, elegendő alvás
Az alvás minősége közvetlenül összefügg azzal, mennyire hatékonyan termeli és mozgósítja a szervezet a fertőzések elleni védekezéshez szükséges sejteket. Aki huzamosabb ideig kevesebbet alszik a szükségesnél, annál gyakrabban jelentkezhetnek megfázásos tünetek, és a felépülés is tovább tarthat.