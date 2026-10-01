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A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog
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A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

O. Zselyke
Írta 2026.10.01.
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Két apró, hétköznapi dolog dönti el, hogy egy házasság kibírja-e az időt: a másik alapos ismerete és az, ahogyan a párok reagálnak egymás apró jelzéseire.

John Gottman amerikai pszichológus évtizedeken át figyelte meg házaspárok mindennapjait, és azt vizsgálta, mi különbözteti meg azokat a kapcsolatokat, amelyek évtizedek múltán is működnek azoktól, amelyek elsorvadnak. Az eredményei alapján a válasz meglepően egyszerű, és semmi köze a fellángoláshoz vagy a nagy gesztusokhoz.

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A szerelemtérkép, amit ritkán rajzolunk meg tudatosan

Gottman ezt a fogalmat úgy nevezte el: szerelemtérkép. Arról van szó, mennyire ismerjük a partnerünk belső világát: mitől fél, mi izgatja, kik a barátai, milyen gondok nyomasztják éppen a munkahelyén, mi volt a gyerekkora legfontosabb élménye. Ez nem egyszeri beszélgetés eredménye, hanem folyamatosan frissülő tudás, mert az emberek évek alatt változnak.

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