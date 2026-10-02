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„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet
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„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

Szőke Angéla
Írta 2026.10.02.
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Nincs alkudozás, egyik pontból sem szabad engedni, tartsd a szemed a célon! Összegyűjtöttük azokat a szabályokat, amelyeket állítólag be kell tartanod, ha gazdag férjet szeretnél fogni.

Mérsékelten

Ne öltözz kihívóan, mert egy gazdag férfi nem fog feleségnek választani egy kacér nőt. Öltözeted legyen letisztult és klasszikus, egyszóval jellemezze az időtlen elegancia. Ne érdekeljenek a trendek, és nem is kell, hogy sok göncöd legyen, de válassz jó minőségű (len, kasmír, gyapjú) alapdarabokat.

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A semleges, föld- és pasztellszínek (bézs, fehér, tengerészkék, sötétzöld) domináljanak. A merész darabokat mellőzd, és csak akkor vedd elő, ha kettesben vagytok, és például vacsorával várod a lakásodban. (Vagy hazavárod az ő lakásában.)

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