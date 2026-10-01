október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Nem csak ünnepekre illik: így készül a klasszikus magyar halászlé
Depositphotos

Címlap / Életmód / Receptek / Nem csak ünnepekre illik: így készül a...

Nem csak ünnepekre illik: így készül a klasszikus magyar halászlé

Szalai Dóra
Írta 2026.10.01.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ez az az étel, amelyet nem lehet sietve elkészíteni, és amelynél minden apró döntés, a halválasztástól a tűz erejéig, meghatározza a végeredményt.

A klasszikus magyar halászlé nemcsak karácsonykor kerülhet az asztalra: egy tartalmas, paprikás halleves bármelyik hétvégén jó választás lehet. Mutatjuk, hogyan készül az igazi magyaros halászlé, hogy sűrű, ízes és igazán tartalmas legyen.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

Melyik halat válasszuk

A klasszikus magyar halászléhez leginkább ponty, harcsa vagy csuka illik, sokan ezek kombinációját használják: a pontyból és az apróhalból készül az alaplé, a harcsa szép, szálkamentes filéje pedig a tányérba kerül. A csuka húsa ezzel szemben kifejezetten szálkás, a gerinc mentén jellegzetes Y-alakú szálkasor húzódik, ezért filézés után gondosan ki kell metszeni vagy sűrűn be kell irdalni, mielőtt a tányérba kerülne. A halpiacokon érdemes megkérdezni, mi a friss fogás, és ha lehet, kérjünk a halhoz ikrát és tejet is, ezek finomítják az alaplé ízét.

Az alaplevet mindig az apróhalból, a fejekből, gerincekből és uszonyokból főzzük, a filézett hús csak a végén kerülnek bele. Ez a lépés dönti el, hogy a lé mélyen halas ízű lesz, vagy csak egy paprikás víz.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Ezeket olvassák most

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

8 apró jel, hogy a párod már nem harcol értetek

8 apró jel, hogy a párod már nem harcol értetek

Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze

Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.