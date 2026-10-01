Nem csak ünnepekre illik: így készül a klasszikus magyar halászlé

Ez az az étel, amelyet nem lehet sietve elkészíteni, és amelynél minden apró döntés, a halválasztástól a tűz erejéig, meghatározza a végeredményt.
A klasszikus magyar halászlé nemcsak karácsonykor kerülhet az asztalra: egy tartalmas, paprikás halleves bármelyik hétvégén jó választás lehet. Mutatjuk, hogyan készül az igazi magyaros halászlé, hogy sűrű, ízes és igazán tartalmas legyen.
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Melyik halat válasszuk
A klasszikus magyar halászléhez leginkább ponty, harcsa vagy csuka illik, sokan ezek kombinációját használják: a pontyból és az apróhalból készül az alaplé, a harcsa szép, szálkamentes filéje pedig a tányérba kerül. A csuka húsa ezzel szemben kifejezetten szálkás, a gerinc mentén jellegzetes Y-alakú szálkasor húzódik, ezért filézés után gondosan ki kell metszeni vagy sűrűn be kell irdalni, mielőtt a tányérba kerülne. A halpiacokon érdemes megkérdezni, mi a friss fogás, és ha lehet, kérjünk a halhoz ikrát és tejet is, ezek finomítják az alaplé ízét.