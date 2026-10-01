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Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel
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Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

Váradi Petra
Írta 2026.10.01.
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Négy csillagjegy számára az ősz váratlan támogatást, régi kapcsolatokból érkező segítséget vagy egy fontos új lehetőséget hozhat az asztrológia szerint.

Az ősz néhány csillagjegy számára nemcsak változásokat, hanem váratlan támogatást is hozhat. A bolygók mozgása olyan helyzeteket teremthet, amelyekben jókor érkezik egy segítő kéz, egy fontos tanács vagy egy új lehetőség, és valaki végre levesz egy terhet a vállukról.

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A Kosok számára az ősz a kapcsolatok és az együttműködések területén hozhat érdekes fordulatokat. A Szaturnusz és a Neptunusz továbbra is a Kos jegyében jár, miközben az őszi időszakban több olyan bolygóhatás is érvényesül, amely arra ösztönözheti őket, hogy elfogadják mások segítségét. Egy családtag, barát vagy munkatárs éppen akkor nyújthat támogatást, amikor már úgy érzed, minden feladat a te válladon van. Lehet, hogy csak egy jó tanács vagy egy apró szívesség formájában érkezik, mégis sokat könnyíthet a helyzeteden. Az ősz arra taníthatja a Kost, hogy a segítség elfogadása nem a gyengeség jele.

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