A Vénusz-nap rituáléja: így növeld a női vonzerődet minden pénteken

A péntekhez az asztrológiai hagyomány szerint a Vénusz kapcsolódik, amely a szépség, a szerelem, az érzékiség és az önmagunkkal való törődés jelképe. Ezért ezen a napon érdemes egy kicsit lassítani, jobban figyelni magadra, és olyan apró rituálékat kialakítani, amelyek segítenek nőiesebbnek, magabiztosabbnak és vonzóbbnak érezni magad. Nem kell hozzá semmi különleges, néhány tudatosan megválasztott szokás is elég lehet.
Miért éppen a péntek számít Vénusz napjának?
A hét napjainak bolygómegfeleltetése régi hagyomány, és a péntek nevében több nyelven is benne van Vénusz nyoma: a francia vendredi, az olasz venerdì vagy a spanyol viernes mind erre az istennőre, illetve bolygóra utal. A csillagászati Vénusz a Nap és a Hold után a harmadik legfényesebb égitest az égen, ezért a hagyomány szerint az önbecsülés, a testi öröm és a kapcsolatok energiáját erősíti. Nem kell hinned az asztrológiában ahhoz, hogy kihasználd ezt a keretet: elég, ha a pénteket egyfajta ürügyként kezeled arra, hogy megállj egy pillanatra, és tudatosan magadra figyelj.
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