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Napi horoszkóp 2026. október 2. – Feszültség van a levegőben
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Napi horoszkóp 2026. október 2. – Feszültség van a levegőben

Arany Inez
Írta 2026.10.02.
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Napi horoszkóp 2026. október 2. péntekre minden csillagjegynek. Nézd meg, mit tartogat számodra ez a nap a munkában, a szerelemben és a hétköznapokban!

Október 2-a, péntek intenzív és feszült energiákat hoz, ezért könnyebben elszakadhat a cérna, és egy apró nézeteltérésből is komoly vita alakulhat ki. A Merkúr és a Mars feszült kapcsolata türelmetlenebb kommunikációt, míg a Merkúr–Plútó fényszög mélyebb konfliktusokat és hatalmi játszmákat hozhat felszínre. Ugyanakkor a Mars és a Neptunusz harmonikus kapcsolata segíthet abban, hogy intuíciónkra hallgatva és egy kis visszavonulással elkerüljük a felesleges összecsapásokat. Mutatjuk, melyik csillagjegy mire számíthat ezen a különleges pénteken.

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Ma reggel talán úgy ébredsz, hogy azonnal cselekednél, pedig érdemes lenne pár percet szánni a tervezésre. A munkahelyeden könnyen belefuthatsz olyan helyzetbe, ahol mindenki tőled várja a döntést. Nem baj, ha nem kapkodsz. Egy kolléga esetleg megpróbál rád tolni egy feladatot, amit igazából neki kellene elvégeznie. Nyugodtan jelezd, ha úgy érzed, ez nem a te dolgod. A határaid kimondása most nem önzőség, hanem önvédelem.

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