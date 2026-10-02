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Rangsorban a legdurvább időrabló szokásaink: tőled mennyi időt vesznek el?
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Rangsorban a legdurvább időrabló szokásaink: tőled mennyi időt vesznek el?

Farkas Izabella
Írta 2026.10.02.
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Ha összeadnád, hány percet töltesz naponta olyasmivel, amire utólag nem is emlékszel pontosan, valószínűleg megijednél.

Nem a munkáról vagy az alvásról van szó, hanem azokról az apró, automatikus szokásokról, amik lopakodva esznek meg egy-egy egész délutánt, hetet, végső soron pedig éveket. Összeszedtünk nyolcat a leggyakoribb időrablók közül, a legkevésbé károstól a legpusztítóbbig, azzal a becsléssel, mennyi időt vihetnek el belőlünk, ha hagyjuk.

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8. A halogatás apró rituáléi

Mielőtt nekiülnél egy kellemetlen feladatnak, hirtelen sürgőssé válik a mosogatás, a fiókrendezés vagy egy régi email megválaszolása. Ez a fajta produktív halogatás naponta akár 20-30 percet is elvihet, mert az agyunk valódi tevékenységgel tölti ki az időt, csak épp nem azzal, amivel kellene. Hetente ez könnyen összejön két-három órára.

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