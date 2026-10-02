A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó

Amikor egy új szakmai kihívásba vágsz bele, természetes, hogy van benned némi drukk és fejlődni akarás. De mi történik akkor, ha egy munkahely ahelyett, hogy segítene kiteljesedni, lassan és észrevétlenül leépíti az önbecsülésedet?

Velem pontosan ez történt, és olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy a felmondásom után is még nagyon sokáig az kísértett, hogy nem fognak felvenni sehova, sőt, állandóan megkérdőjeleztem, hogy bármilyen szinten jó vagyok-e abban, amit csinálok.

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Pedig, ha visszagondolok a kezdetekre, minden mesébe illően indult

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Eddig úgy alakult az életem, hogy szinte kivétel nélkül engem kerestek meg a különböző munkaajánlatokkal, és nem volt ez másképp ennél a cégnél sem. Az állás meg sem lett hirdetve, ismeretség alapján verbuválták össze az alkalmazottakat. Korábbi munkakapcsolat révén én sem voltam idegen a közegben, tudták rólam, milyen a munkamorálom, hogyan állok az emberekhez, mennyire vagyok lojális, és tisztában voltak a szakmai tapasztalatommal is.

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