5 jel, hogy a perfekcionizmusod inkább félelemből fakad

Aki perfekcionistának mondja magát, gyakran büszkén teszi: olyan ez, mintha egy erényt vallana be.

Pedig sok esetben nem a tökéletesség utáni vágy hajtja, hanem valami sokkal kellemetlenebb: a kudarctól való félelem. A kettő kívülről hasonlónak tűnik, mert mindkettő túlórázáshoz, állandó ellenőrzéshez és sosem elég jó érzéshez vezet. A mögöttes motiváció viszont teljesen más, és ez a különbség dönti el, hogy valaki hosszú távon kiég-e, vagy képes lazítani magán.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pszichológiában ezt a jelenséget gyakran a hibázástól való szorongás (fear of failure) fogalmával írják le, amely nem azonos az egészséges igényességgel. Az alábbi öt jel segít kiszűrni, hogy a makulátlanságra törekvés mögött valójában nem egyszerűen a félelem bújik-e meg.

1. Inkább el sem kezded, mint hogy rosszul csináld

A valódi perfekcionista belevág egy feladatba, és addig csiszolja, amíg tökéletes nem lesz. Aki viszont a hibázástól retteg, gyakran már az elején leblokkol. Halogatja a jelentkezést az állásra, mert mi van, ha úgyis elutasítják. Nem küldi el a kéziratot, mert biztosan lesz benne hiba. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 23. a numerológia szerint: befelé fordulás és lelki feltöltődés Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet Mágnesként vonzanak és hajthatatlanok: ezért nézhetünk fel a Skorpiókra Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!

Ez a fajta halogatás nem lustaság, hanem önvédelem: ha meg sem próbálod, nem is bukhatsz el nyilvánosan.

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