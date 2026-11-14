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4 jel, hogy nem a jelenedben élsz – csak a jövőt hajszolod
Unsplash

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4 jel, hogy nem a jelenedben élsz – csak a jövőt hajszolod

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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A probléma nem azzal van, hogy terveket szövünk, hanem azzal, ha a jelenünk csak egy várószoba lesz a képzeletbeli jobb változatunk előtt.

Hétfő reggel még fel sem keltél, de már azon jár az eszed, hogy három hónap múlva hogyan fogsz kinézni, mennyit fogsz keresni, vagy milyen nyugodt és rendezett lesz az életed, ha végre összeszeded magad. Közben a jelenlegi napod, a kávéd íze, a melletted alvó partnered reggeli hangja szinte el sem jut hozzád. Ez a fajta előrefelé tekintés ismerős érzés sokaknak, és a pszichológiában is létező jelenség: a jövőbeli, elképzelt, hibátlan énünk folyamatos összehasonlítási alapként szolgál a mostani, esendő önmagunkhoz képest.

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Négy olyan jel van, ami elárulja, ha nem a mostani életedben vagy jelen, hanem egy még meg sem valósult, tökéletesített verziód nyomása alatt görnyedsz.

1. Minden mostani örömöt feltételhez kötsz

Azt mondod magadnak, hogy majd akkor veszel új ruhát, ha leadtad a kilókat, majd akkor mész el arra a koncertre, ha stabilabb anyagi helyzetben leszel, majd akkor engeded meg magadnak a pihenést, ha lezárult egy nagyobb projekt. A halasztott élvezet önmagában nem baj, de ha szinte minden apró örömöt egy jövőbeli feltételhez kötsz, az azt jelzi, hogy a jelenlegi önmagadat nem tartod elég jónak ahhoz, hogy most jól érezze magát. A tökéletes jövőbeli éned engedélyt ad, a mostani viszont mindig csak várakozik.

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