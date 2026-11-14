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5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét
Depositphotos

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5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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Az Ikrek jegyében formálódó telihold ritkán hagyja békén a nyelvünket: olyankor mondunk ki dolgokat, amiket hetek óta magunkban hordozunk, vagy éppen meghallunk valamit, amit addig nem akartunk.

A hónap vége épp erről szól majd öt csillagjegy számára, akiknél egyetlen őszinte mondat elmozdíthat valamit, ami hetek óta megrekedt.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint?

Kos

A Kos általában nem vacakol sokat a dolgok kimondásával, most mégis halogat valamit. Talán egy munkahelyi visszajelzést tartogat magában, vagy egy barátjának szánt őszinte véleményt, amit eddig inkább lenyelt, nehogy konfliktus legyen belőle. Az Ikrek telihold most pont ezt a gátat bontja le: egy spontán beszélgetés, akár egy kávészünetben, kibillenti a Kost a hallgatásból. Nem lesz belőle dráma, inkább megkönnyebbülés, hogy végre nem kell tovább cipelni a ki nem mondott mondatot.

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