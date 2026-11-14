Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

Ez az időszak nem szeret köntörfalazni: olyan kérdéseket dob az asztalra, amelyeket hetek, hónapok óta halogatunk. Van, aki ettől feszengeni kezd, van, akinek pont erre volt szüksége ahhoz, hogy végre lásson valamit tisztán.
Öt jegy számára ez az időszak különösen erős lehet: nem azért, mert minden könnyű lesz, hanem mert a felismerés, ami megszületik, utána már nem hagyja őket ugyanúgy gondolkodni, mint korábban.
1. Nyilas
Nála a saját jegyének időszaka olyan, mint amikor valaki ráismer a tükörképére. A Nyilasok ilyenkor hajlamosak hirtelen szembesülni azzal, hogy valamiben régóta csak a kényelmesebb utat választották: egy döntést halogattak, mert a másik irány nehezebbnek tűnt. A felismerés itt gyakran egy hétköznapi beszélgetésben csattan: egy barát megkérdezi, miért nem váltott már régen munkahelyet, és a Nyilas hirtelen nem talál jó választ.
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