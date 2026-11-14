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Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka
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Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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Amikor a Nap belép a Nyilas jegyébe, a horoszkópban felgyorsul minden, ami az őszinteséggel, a tanulással és a jövőre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos.

Ez az időszak nem szeret köntörfalazni: olyan kérdéseket dob az asztalra, amelyeket hetek, hónapok óta halogatunk. Van, aki ettől feszengeni kezd, van, akinek pont erre volt szüksége ahhoz, hogy végre lásson valamit tisztán.

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Öt jegy számára ez az időszak különösen erős lehet: nem azért, mert minden könnyű lesz, hanem mert a felismerés, ami megszületik, utána már nem hagyja őket ugyanúgy gondolkodni, mint korábban.

1. Nyilas

Nála a saját jegyének időszaka olyan, mint amikor valaki ráismer a tükörképére. A Nyilasok ilyenkor hajlamosak hirtelen szembesülni azzal, hogy valamiben régóta csak a kényelmesebb utat választották: egy döntést halogattak, mert a másik irány nehezebbnek tűnt. A felismerés itt gyakran egy hétköznapi beszélgetésben csattan: egy barát megkérdezi, miért nem váltott már régen munkahelyet, és a Nyilas hirtelen nem talál jó választ.

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