Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől

Előfordult már veled, hogy pontosan tudtad, változtatnod kellene valamin, mégsem tudtál elindulni? Öt tarotlap közül választhatsz – az értelmezésből kiderülhet, milyen belső akadály állhat a továbblépésed útjában.

Lehet, hogy egy régi kapcsolat emléke tart fogva, félsz a kudarctól, vagy egyszerűen nem látod, merre lenne érdemes továbbmenned. Néha nem is az a legnehezebb, hogy megtaláljuk a következő lépést, hanem az, hogy felismerjük, miért ragaszkodunk ahhoz, ami már nem szolgál minket.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A tarot szimbolikus képei érdekes tükröt tarthatnak elénk: egy-egy lap olyan érzésekre és belső konfliktusokra irányíthatja a figyelmünket, amelyeket a hétköznapokban hajlamosak vagyunk félretenni. Most öt lap közül választhatsz. Ne gondolkodj túl sokat, nézd meg őket, és azt válaszd, amelyik első pillantásra a leginkább megszólít! A hozzá tartozó értelmezésből kiderülhet, milyen belső akadály állhat a továbblépésed útjában.

Melyik tarotlapot választod?

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Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

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