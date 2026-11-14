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Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől
Unsplash

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Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől

Schuster Borka
Írta 2026.11.14.
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Előfordult már veled, hogy pontosan tudtad, változtatnod kellene valamin, mégsem tudtál elindulni? Öt tarotlap közül választhatsz – az értelmezésből kiderülhet, milyen belső akadály állhat a továbblépésed útjában.

Lehet, hogy egy régi kapcsolat emléke tart fogva, félsz a kudarctól, vagy egyszerűen nem látod, merre lenne érdemes továbbmenned. Néha nem is az a legnehezebb, hogy megtaláljuk a következő lépést, hanem az, hogy felismerjük, miért ragaszkodunk ahhoz, ami már nem szolgál minket.

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A tarot szimbolikus képei érdekes tükröt tarthatnak elénk: egy-egy lap olyan érzésekre és belső konfliktusokra irányíthatja a figyelmünket, amelyeket a hétköznapokban hajlamosak vagyunk félretenni. Most öt lap közül választhatsz. Ne gondolkodj túl sokat, nézd meg őket, és azt válaszd, amelyik első pillantásra a leginkább megszólít! A hozzá tartozó értelmezésből kiderülhet, milyen belső akadály állhat a továbblépésed útjában.

Melyik tarotlapot választod?

Tarot lapok

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