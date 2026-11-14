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Soha többé fodrász: tíz éve megfogadtam, most mégis megszegtem
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Soha többé fodrász: tíz éve megfogadtam, most mégis megszegtem

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.14.
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Tíz évvel ezelőtt egy fodrász székben ülve néztem a tükörbe, és nem ismertem fel magam – azóta egyszer sem tértem vissza. Most mégis megszegtem a fogadalmamat, és meglepő, mi lett belőle.

Tíz évvel ezelőtt egy fodrász székben ülve néztem a tükörbe, és nem ismertem fel magam. Pár perccel korábban még azt mondtam, hogy „csak egy kicsit vágjon belőle”, a fodrász pedig bólintott, mintha értené. Aztán a földön heverő tincsekből láttam, hogy nem értette. Hazafelé úgy mentem végig az utcán, mintha mindenki engem nézne, és otthon kimondtam: soha többé. Most ennyi idő elteltével, mégis újra bizalmat szavaztam valakinek. Ha kíváncsi vagy mi lett belőle, akkor olvass tovább, hátha te is tanulsz a történetemből.

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A fogadalom, amit tényleg betartottam

Ezt a fogadalmat nem lehet könnyű szívvel megszegni, mert tíz éven át tényleg betartottam. Magam vágtam a végeket, vettem hajfestéket a drogériában, és mindig ugyanazt a frizurát hordtam, mert az volt az egyetlen, amiről tudtam, hogy nem fog elromlani. Ha valaki megkérdezte, ki vágja a hajamat, nem árultam el, hogy saját magam. Nem akartam elmondani, hogy attól félek, ha valaki újra a kezébe veszi az ollót, megint nem fogok hasonlítani önmagamra.

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