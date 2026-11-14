Napi horoszkóp 2026. november 14. – Végre fellélegezhetünk

Megérkezett a hétvége, és vele együtt egy izgalmas szombat. Nézd meg, mit tartogat 2026. november 14. a te csillagjegyednek szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

November 14-e különösen jelentős fordulatot hoz az asztrológiai eseményekben: a Vénusz direkt irányba fordul a Mérleg jegyében, ezzel lezárva a hetek óta tartó retrográd időszakát. Mivel a Merkúr is alig néhány órával korábban indul előre, több olyan ügy is végre kimozdulhat a holtpontról, amely eddig bizonytalanságot okozott. A párkapcsolatokban, az érzelmi kérdésekben és a pénzügyekben is tisztábban láthatunk, könnyebbé válhat a döntéshozatal és a félreértések rendezése. A Mars és a Leszálló Holdcsomópont együttállása ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bizonyos múltbéli konfliktusokat és terheket ideje elengedni. Nézzük, mit tartogatnak a csillagok az egyes csillagjegyek számára ezen a különleges szombaton!

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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