Napi horoszkóp 2026. november 14. – Végre fellélegezhetünk

November 14-e különösen jelentős fordulatot hoz az asztrológiai eseményekben: a Vénusz direkt irányba fordul a Mérleg jegyében, ezzel lezárva a hetek óta tartó retrográd időszakát. Mivel a Merkúr is alig néhány órával korábban indul előre, több olyan ügy is végre kimozdulhat a holtpontról, amely eddig bizonytalanságot okozott. A párkapcsolatokban, az érzelmi kérdésekben és a pénzügyekben is tisztábban láthatunk, könnyebbé válhat a döntéshozatal és a félreértések rendezése. A Mars és a Leszálló Holdcsomópont együttállása ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bizonyos múltbéli konfliktusokat és terheket ideje elengedni. Nézzük, mit tartogatnak a csillagok az egyes csillagjegyek számára ezen a különleges szombaton!
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