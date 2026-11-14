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Szúr és bolyhos a gyapjúpulóvered? A trükk, amitől újra puha lesz
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Szúr és bolyhos a gyapjúpulóvered? A trükk, amitől újra puha lesz

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.14.
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Ne tedd félre a szúrós gyapjúpulóvert! Mutatunk egy egyszerű otthoni módszert, amivel felfrissítheted és puhábbá teheted.

A gyapjúpulóver az első géptől vagy forró vizes mosástól tönkremehet: a szálak összeállnak, a felület megkeményedik, és hiába hordanánk szívesen, a bőrünk egyszerűen nem bírja a vele való érintkezést. A jó hír, hogy a legtöbb esetben nem a pulóver ment tönkre véglegesen, csak a mosási rutinon kell változtatni.

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Miért durvul meg a gyapjú mosás után?

A gyapjúszál felszínét apró pikkelyek borítják, amelyek nedves állapotban, meleg vízben és dörzsölés hatására felnyílnak, majd egymásba kapaszkodnak. Ez okozza a nemezesedést, vagyis azt, amikor a kötött anyag összeugrik és deszkakeménnyé válik. A mosószerek lúgos maradványa tovább rontja a helyzetet: ha nem öblítjük ki alaposan, a szálakon maradó szappanfilm teszi szúróssá és merevvé a kelmét.

Bolyhos pulóverek egymáson
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