Szúr és bolyhos a gyapjúpulóvered? A trükk, amitől újra puha lesz

A gyapjúpulóver az első géptől vagy forró vizes mosástól tönkremehet: a szálak összeállnak, a felület megkeményedik, és hiába hordanánk szívesen, a bőrünk egyszerűen nem bírja a vele való érintkezést. A jó hír, hogy a legtöbb esetben nem a pulóver ment tönkre véglegesen, csak a mosási rutinon kell változtatni.
Miért durvul meg a gyapjú mosás után?
A gyapjúszál felszínét apró pikkelyek borítják, amelyek nedves állapotban, meleg vízben és dörzsölés hatására felnyílnak, majd egymásba kapaszkodnak. Ez okozza a nemezesedést, vagyis azt, amikor a kötött anyag összeugrik és deszkakeménnyé válik. A mosószerek lúgos maradványa tovább rontja a helyzetet: ha nem öblítjük ki alaposan, a szálakon maradó szappanfilm teszi szúróssá és merevvé a kelmét.
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