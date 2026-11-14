Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat

Felejtsd el a tucat-csokikat, és válogass a legizgalmasabb felnőtt kalendáriumok közül!
Yogi Tea nagy adventi naptár 2026
Ha a reggeli kávé helyett vagy az esti pihenés részeként szívesebben kortyolgatsz egy csésze teát, ez a naptár különösen jó választás lehet számodra. A 24 tasakban gyógynövényes, gyümölcsös és fűszeres teakeverékek várják, hogy a klasszikusabb ízek mellett izgalmasabb párosításokat is felfedezz.
A fahéj, a gyömbér, a kardamom és a citrusos aromák igazán jól illenek a hűvös decemberi napokhoz, ráadásul a válogatás minden darabja bio minőségű összetevőkre épül.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.