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Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat
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Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.14.
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Yogi Tea nagy adventi naptár 2026

Yogi Tea nagy adventi naptár 2026
Allegro / Yogi Tea nagy adventi naptár 2026

Ha a reggeli kávé helyett vagy az esti pihenés részeként szívesebben kortyolgatsz egy csésze teát, ez a naptár különösen jó választás lehet számodra. A 24 tasakban gyógynövényes, gyümölcsös és fűszeres teakeverékek várják, hogy a klasszikusabb ízek mellett izgalmasabb párosításokat is felfedezz.

A fahéj, a gyömbér, a kardamom és a citrusos aromák igazán jól illenek a hűvös decemberi napokhoz, ráadásul a válogatás minden darabja bio minőségű összetevőkre épül.

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