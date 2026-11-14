Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat

A decemberi hajtásban neked is jár a kényeztetés: miért ne tennéd felejthetetlenné az ünnepi készülődés minden egyes napját?

Felejtsd el a tucat-csokikat, és válogass a legizgalmasabb felnőtt kalendáriumok közül!

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Yogi Tea nagy adventi naptár 2026

Allegro / Yogi Tea nagy adventi naptár 2026

Ha a reggeli kávé helyett vagy az esti pihenés részeként szívesebben kortyolgatsz egy csésze teát, ez a naptár különösen jó választás lehet számodra. A 24 tasakban gyógynövényes, gyümölcsös és fűszeres teakeverékek várják, hogy a klasszikusabb ízek mellett izgalmasabb párosításokat is felfedezz.

A fahéj, a gyömbér, a kardamom és a citrusos aromák igazán jól illenek a hűvös decemberi napokhoz, ráadásul a válogatás minden darabja bio minőségű összetevőkre épül. Olvass még a témában Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat! A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben A szakértő szerint ez a 7 hobbi a lelki békéd titka – Te hányat űzöl közülük?

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