Lepipálnád egy kvízalkalmazás fejlesztőjét? Teszteld a tudásodat!

Vannak, akik egész nap kvízkérdéseket gyártanak, és vannak, akik egész nap kvízkérdéseket oldanak meg – mi most összehoztuk a kettőt. Ez a tesztünk éppúgy megkérdez hétköznapi tudományos érdekességeket, mint történelmi dátumokat, filmes és zenei tényeket.
A kérdések szándékosan vegyesek: lesz köztük olyan, ami egy biológiaórára emlékeztet, és olyan is, ami inkább egy mozis beszélgetésbe illene. Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem – elég, ha van benned egy jó adag kíváncsiság és néhány megjegyzett érdekesség.
A végén pontszám alapján kiderül, hogy a lazán érdeklődők, a lelkes művelt réteg vagy épp a kvízfejlesztői liga tagja vagy-e. Bármelyik is legyen az eredmény, garantáltan tanulsz valami újat útközben.
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Okosabb vagy, mint egy bölcsész szakos egyetemista? Teszteld a tudásodat!
Nos, vágjunk bele – mutasd meg, mennyit ér a tudásod!
Melyik gáz felelős elsősorban azért, hogy a légkör felső rétege megvédjen minket a káros UV-sugárzástól?
Az ózon (O3) molekulái a sztratoszférában elnyelik a Nap ultraibolya sugárzásának jelentős részét, így védve az élőlényeket a károsodástól.
Milyen típusú kémiai kötés tartja össze a víz molekuláit, és ez felelős a felületi feszültségért is?
A vízmolekulák között kialakuló hidrogénkötések adják a víz különleges tulajdonságait, például azt, hogy egyes rovarok a felszínén tudnak járni.
Milyen fizikai jelenség okozza, hogy a napfény esőcseppeken áthaladva szivárvány formájában bomlik színeire?
A fény az esőcseppekbe belépve megtörik, majd a cseppen belül visszaverődik, és ismét megtörve lép ki, miközben szétbomlik az alkotó színekre.
Melyik a legkönnyebb kémiai elem a periódusos rendszerben?
A hidrogén az univerzum legelterjedtebb és egyben legkönnyebb eleme, egyetlen protonból és elektronból áll.
Melyik évben kezdődött a francia forradalom a Bastille ostromával?
1789 nyarán, a Bastille börtönének ostromával vette kezdetét a francia forradalom, amely alapjaiban rengette meg Európa politikai rendjét.
Melyik a legnagyobb tó Afrikában, amely egyben a világ második legnagyobb édesvizű tava?
A Viktória-tó Kenya, Uganda és Tanzánia határán terül el, és a Nílus egyik forrásvidékeként is ismert.
Melyik gyümölcsből készül hagyományosan a francia Calvados pálinka?
A Calvados a normandiai almaborból (cidre) desztillálva készül, és az almapárlatok egyik legismertebb képviselője.
Melyik híres zeneszerző komponálta legendás műveinek jelentős részét annak ellenére, hogy élete utolsó éveiben teljesen megsüketült?
Beethoven hallása fokozatosan romlott, és élete végére teljesen elvesztette, mégis ekkor írta néhány legnagyobb hatású szimfóniáját.
Ki rendezte az 1975-ös 'Cápa' című filmet, amely az első igazi nyári mozi-blockbusternek számít?
Steven Spielberg ekkor még fiatal rendezőként alkotta meg a filmet, amely megalapozta a mai értelemben vett nyári kasszasikerek korszakát.
Hány magánhangzó szerepel a magyar ábécében (rövid és hosszú változatokkal együtt)?
A magyar nyelv 14 magánhangzóval rendelkezik, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően gazdagnak számít.
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Reméljük, jól szórakoztál a kérdéseken – holnap újabb adag érdekességgel várunk, hogy tovább csiszolhasd az általános műveltségedet!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→