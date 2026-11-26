Az egyéni vállalkozó úgy érzi, hogy minden megrendelés bevétel, és ha most elküldi a megrendelőt, lehet, hogy többet nem hívja. Az alkalmazott viszont nem azért fél, mert a pénz hiányzik, hanem mert a főnökének nem lehet csak úgy visszaszólni. A helyzet különbözik, a bűntudat viszont ugyanaz. Nézzük meg mindkét oldalt, aztán azt is, mi segít mindkettőnek.
Amikor vállalkozóként nem engedheted meg a nemet
Aki saját magának dolgozik, annak a bevétel közvetlenül a megrendelésekből jön. Ha elfogy a munka, nincs fizetés, nincs szabadság, nincs tartalék. Ezért a legtöbb vállalkozó hajlamos mindenre igent mondani, még akkor is, ha az ár kevés, a határidő szűk, vagy a megrendelő nehéz természetű.
A félelem érthető: ha egyszer nemet mondasz, a másik talán nem keres többet. Ilyenkor érdemes előre eldönteni, milyen munkát vállalsz el akkor is, ha kényelmetlen, és melyiket semmiképp. Az ár alatti vagy a kapacitásodat meghaladó munka általában többe kerül, mint amennyit hoz – rosszabb minőséget ad ki a kezed közül, kimerít, és elveszi az időt attól a megrendelőtől, aki tisztességesen fizet.
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Amikor alkalmazottként a főnöknek nem mondhatsz nemet
Az alkalmazottnál a helyzet más. Ő nem a bevétel miatt retteg, hanem mert a főnök a munkahelyi viszonyok központja: ő értékel, ő oszt feladatot, ő dönthet a bónuszról és az előléptetésről. Ha túl sokszor mond nemet, attól tarthat, hogy nehéz embernek tartják.
Ezért az alkalmazottak gyakran vállalnak el még egy feladatot a már meglévők mellé, és azt veszik észre, hogy este tízkor még mindig dolgoznak. Itt nem mindig az a megoldás, hogy kimondod: nem. Gyakran sokkal célravezetőbb, ha átfogalmazod a kérdést.
„Szívesen megcsinálom, de most három határidős feladatom van. Melyiket tegyem félre?"
Ezzel nem utasítod vissza a munkát, hanem a főnöknek kell döntenie arról, mi a fontosabb. Ő látja a teljes képet, te pedig nem vállalsz többet, mint amit elbírsz.
Mi segít mindkét esetben?
Előbb döntsd el, miért mondasz nemet
Mielőtt válaszolsz, tisztázd magadban, hol a baj. Lehet, hogy nincs rá időd, az ár nem fedezi a munkát, vagy egyszerűen nem illik hozzád, amit kérnek. Egy konkrét ok mellett sokkal könnyebb határozottnak maradni, és nem fogsz utólag azon rágódni, hogy tényleg jól döntöttél-e.
Ne halogasd a választ
A leggyakoribb hiba az, hogy napokig megválaszolatlanul hagyod az üzenetet, mert nem tudod, hogyan fogalmazz. Közben a másik fél vár, és esetleg más megoldást sem keres. Ha tudod, hogy nem vállalod, írd meg minél előbb. Ez a tisztességes, és mindkettőtöknek időt takarít meg.
Kezdd köszönettel, aztán mondd ki egyenesen
Elég egy rövid, kedves nyitás, amiből látszik, hogy értékeled a megkeresést. Utána viszont ne kerülgesd a forró kását, mert a homályos válasz reményt ad a másiknak, neked pedig újabb egyeztetést jelent. Például így:
„Köszönöm szépen, hogy rám gondoltál. Sajnos ezt a munkát most nem tudom vállalni."
Ne magyarázkodj hosszan
Sokan úgy mondanak hosszú indoklást, mintha bocsánatot kellene kérniük. Pedig minél többet magyarázol, annál több pontot adsz, amibe a másik beleköthet. Elég egy rövid, őszinte ok, vagy az is, hogy „most nem fér bele".
Ha az ár a gond, ezt is mondd ki
Ha a munkát amúgy szívesen elvállalnád, csak az ajánlat kevés, írhatod azt, hogy „Ezen az áron sajnos nem tudom vállalni, de ha a keretet meg tudjátok emelni, szívesen beszélek róla." Ilyenkor nem nemet mondasz, hanem tárgyalsz.
Ha nyomást gyakorolnak rád, maradj nyugodt
Előfordul, hogy a másik fél nem fogadja el a nemet, és még egyszer megkérdezi, hátha meggondolod magad. Ilyenkor nem kell újra elmagyaráznod semmit. Elég egy mondat:
„Köszönöm, de a döntésem nem változik."
És a bűntudat?
Az első nem után általában az a legnehezebb, hogy utólag ne kezdj el bűntudatot érezni. Pedig az, hogy nemet mondtál, nem azt jelenti, hogy rossz szakember vagy, vagy hogy nem becsülöd a másikat. Azt jelenti, hogy tudod, mi fér bele az idődbe, a kapacitásodba és az értékrendedbe.
A vállalkozónak ez azt jelenti, hogy megvéd a kiégéstől, az alkalmazottnak pedig azt, hogy jobban látszik, mennyi munkát bír el valójában. Ha egy megrendelő vagy egy főnök ezt nem tudja tiszteletben tartani, akkor valószínűleg a jövőbeli együttműködés sem lett volna zökkenőmentes.
A nem sokszor éppen az első lépés ahhoz, hogy a következő igen valóban jól sikerüljön.
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