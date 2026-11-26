Nemet mondani egy munkára senkinek nem könnyű, de nem mindenkinek ugyanazért nehéz. Nézzük meg, mi segít vállalkozóként és alkalmazottként egyaránt, hogy határozottan, mégis bűntudat nélkül mondhass nemet.

Az egyéni vállalkozó úgy érzi, hogy minden megrendelés bevétel, és ha most elküldi a megrendelőt, lehet, hogy többet nem hívja. Az alkalmazott viszont nem azért fél, mert a pénz hiányzik, hanem mert a főnökének nem lehet csak úgy visszaszólni. A helyzet különbözik, a bűntudat viszont ugyanaz. Nézzük meg mindkét oldalt, aztán azt is, mi segít mindkettőnek.

Aki saját magának dolgozik, annak a bevétel közvetlenül a megrendelésekből jön. Ha elfogy a munka, nincs fizetés, nincs szabadság, nincs tartalék. Ezért a legtöbb vállalkozó hajlamos mindenre igent mondani, még akkor is, ha az ár kevés, a határidő szűk, vagy a megrendelő nehéz természetű.

A félelem érthető: ha egyszer nemet mondasz, a másik talán nem keres többet. Ilyenkor érdemes előre eldönteni, milyen munkát vállalsz el akkor is, ha kényelmetlen, és melyiket semmiképp. Az ár alatti vagy a kapacitásodat meghaladó munka általában többe kerül, mint amennyit hoz – rosszabb minőséget ad ki a kezed közül, kimerít, és elveszi az időt attól a megrendelőtől, aki tisztességesen fizet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 6. a numerológia szerint: búcsú és lezárás Tényleg muszáj mindenkinek venned valamit? Mi így gondoltuk újra az ajándékozást Melyik belső archetípus irányítja a döntéseidet? Válassz egy szimbólumot, és kiderül „Érzem, hogy lenéznek, amikor az étterembe a gyereket is magammal viszem” – Mikor kezdtük el gyűlölni a gyerekes családokat?

Egy jól megfogalmazott nemmel pedig sokszor nem elveszted a kapcsolatot, hanem erősíted – a másik látja, hogy szakember vagy, aki tudja a határait.

Amikor alkalmazottként a főnöknek nem mondhatsz nemet Az alkalmazottnál a helyzet más. Ő nem a bevétel miatt retteg, hanem mert a főnök a munkahelyi viszonyok központja: ő értékel, ő oszt feladatot, ő dönthet a bónuszról és az előléptetésről. Ha túl sokszor mond nemet, attól tarthat, hogy nehéz embernek tartják. Ezért az alkalmazottak gyakran vállalnak el még egy feladatot a már meglévők mellé, és azt veszik észre, hogy este tízkor még mindig dolgoznak. Itt nem mindig az a megoldás, hogy kimondod: nem. Gyakran sokkal célravezetőbb, ha átfogalmazod a kérdést. „Szívesen megcsinálom, de most három határidős feladatom van. Melyiket tegyem félre?" Ezzel nem utasítod vissza a munkát, hanem a főnöknek kell döntenie arról, mi a fontosabb. Ő látja a teljes képet, te pedig nem vállalsz többet, mint amit elbírsz.

Mi segít mindkét esetben? Előbb döntsd el, miért mondasz nemet Mielőtt válaszolsz, tisztázd magadban, hol a baj. Lehet, hogy nincs rá időd, az ár nem fedezi a munkát, vagy egyszerűen nem illik hozzád, amit kérnek. Egy konkrét ok mellett sokkal könnyebb határozottnak maradni, és nem fogsz utólag azon rágódni, hogy tényleg jól döntöttél-e. Ne halogasd a választ A leggyakoribb hiba az, hogy napokig megválaszolatlanul hagyod az üzenetet, mert nem tudod, hogyan fogalmazz. Közben a másik fél vár, és esetleg más megoldást sem keres. Ha tudod, hogy nem vállalod, írd meg minél előbb. Ez a tisztességes, és mindkettőtöknek időt takarít meg.

Kezdd köszönettel, aztán mondd ki egyenesen Elég egy rövid, kedves nyitás, amiből látszik, hogy értékeled a megkeresést. Utána viszont ne kerülgesd a forró kását, mert a homályos válasz reményt ad a másiknak, neked pedig újabb egyeztetést jelent. Például így: „Köszönöm szépen, hogy rám gondoltál. Sajnos ezt a munkát most nem tudom vállalni." Ne magyarázkodj hosszan Sokan úgy mondanak hosszú indoklást, mintha bocsánatot kellene kérniük. Pedig minél többet magyarázol, annál több pontot adsz, amibe a másik beleköthet. Elég egy rövid, őszinte ok, vagy az is, hogy „most nem fér bele".