A karácsonyfa díszítésekor minden apró részletre figyelünk, a talp környéke mégis gyakran kimarad a dekorálásból. Pedig egy szép karácsonyfa-talptakaró nemcsak elrejti a kevésbé mutatós műanyag vagy fém tartószerkezetet, hanem az egész ünnepi kompozíciót egységesebbé teszi. Mutatunk néhány látványos megoldást, amelyeket akár saját kezűleg is elkészíthetsz.
Miért éri meg időt szánni rá?
A legtöbben a fát magát díszítik ki alaposan, aztán az utolsó pillanatban kapnak észbe, hogy a talpnál valahogy üres vagy rendetlen a kép. Egy szövet- vagy kötött takaró nemcsak esztétikai kérdés: eltakarja a tartószerkezetet, és egységesebbé teszi a fa környezetét. Emellett felfoghatja a lehulló tűleveleket is, így a karácsonyfa környékét könnyebb tisztán tartani. Ha pedig megfelelő méretű és anyagú darabot választasz, a dekoráció a fa alatti területet is szépen keretezi.
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