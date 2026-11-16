Ne vegyél új karácsonyi dekorációt, amíg ezt a 6+1 dolgot nem próbáltad ki az otthonodban

Ahogy közeledik a karácsony, egyre nehezebb ellenállni a gyönyörű ünnepi dekorációknak. Mielőtt azonban újabb díszekkel töltenéd meg a kosaradat, érdemes kicsit más szemmel körülnézned otthon!

Adj új szerepet a régi karácsonyfadíszeknek

Nem feltétlenül azért vágysz új karácsonyfadíszekre, mert a régiek már nem szépek, hanem mert egyszerűen megszoktad a látványukat. Idén próbálj meg eltérni a korábbi években bevált összeállításoktól, és rendezd át a dekorációt a már meglévő darabokból!

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Ha eddig minden évben a piros és a piros dominált, most próbáld ki, milyen hatást keltenek az arany gömbök natúr faelemekkel, áttetsző üvegdíszekkel vagy éppen visszafogott, fehér kiegészítőkkel! Akkor lesz a legkönnyebb dolgod, ha először az összes dekorációt egy helyre gyűjtöd, majd színek és anyagok szerint csoportosítod őket. Meglátod, ezzel a módszerrel olyan kombinációkat is felfedezhetsz, amelyek korábban eszedbe sem jutottak!

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