10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani

Egy konyhánál könnyű beleszeretni egy-egy látványos részletbe, de a lakberendezők szerint különösen fontos, hogy ne csak azt nézzük, jól mutat-e, hanem azt is, hogyan fogjuk használni nap mint nap. Összegyűjtöttük a 10 leggyakoribb hibát, amelyekből a legtöbb későbbi bosszúság születik.

Egy konyhánál könnyű beleszeretni egy-egy látványos részletbe: milyen jól mutat az a hatalmas sziget, milyen elegánsak a nyitott polcok, és milyen jól néz ki a márvány munkapult a Pinteresten. Aztán jön a hétfő reggel, a reggeli rohanás, a kifröccsent paradicsomszósz és az ötödik olyan edény, aminek már megint nincs helye.

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A lakberendezők szerint ezért a konyhánál különösen fontos, hogy ne csak azt nézzük, jól mutat-e, hanem azt is, hogyan fogjuk használni nap mint nap. Több szakértő szerint ugyanis éppen a látványosnak tűnő, de kevéssé praktikus megoldásokból születik a legtöbb későbbi bosszúság.

1. Hatalmas konyhasziget

A nagy konyhasziget kétségtelenül látványos, és ha van elég hely, valóban rengeteg funkciója lehet. A gond ott kezdődik, amikor csak azért választ valaki túlméretezett szigetet, hogy minél impozánsabb legyen a konyha. Olvass még a témában Így tisztítsd a laminált bútort, hogy eltűnjön a zsír, de ne károsodjon a felület Zsír, bor, kávé? Egyik sem akadály: így tisztítsd meg az étkezőszékeidet a makacs foltoktól „Egy szatyor NDK-s pornó, és mellette egy szőke paróka” – Bizarr dolgok, amiket előző lakók hagytak a lakástulajdonosokra Így lesz mindig friss illatú a fürdőszobád, erős vegyszerek nélkül is

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Ha emiatt beszűkülnek a közlekedési útvonalak, nehezebb kinyitni a szekrényeket vagy egyszerűen nincs kényelmes hely a munkához, akkor a méret már inkább hátrány. Egy szigetnek ugyanis nem attól van értelme, hogy elfoglalja a konyha felét, hanem attól, hogy valóban segíti a főzést és a mindennapi használatot.

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