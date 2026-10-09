10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani

Egy konyhánál könnyű beleszeretni egy-egy látványos részletbe: milyen jól mutat az a hatalmas sziget, milyen elegánsak a nyitott polcok, és milyen jól néz ki a márvány munkapult a Pinteresten. Aztán jön a hétfő reggel, a reggeli rohanás, a kifröccsent paradicsomszósz és az ötödik olyan edény, aminek már megint nincs helye.
A lakberendezők szerint ezért a konyhánál különösen fontos, hogy ne csak azt nézzük, jól mutat-e, hanem azt is, hogyan fogjuk használni nap mint nap. Több szakértő szerint ugyanis éppen a látványosnak tűnő, de kevéssé praktikus megoldásokból születik a legtöbb későbbi bosszúság.
1. Hatalmas konyhasziget
A nagy konyhasziget kétségtelenül látványos, és ha van elég hely, valóban rengeteg funkciója lehet. A gond ott kezdődik, amikor csak azért választ valaki túlméretezett szigetet, hogy minél impozánsabb legyen a konyha.
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Ha emiatt beszűkülnek a közlekedési útvonalak, nehezebb kinyitni a szekrényeket vagy egyszerűen nincs kényelmes hely a munkához, akkor a méret már inkább hátrány. Egy szigetnek ugyanis nem attól van értelme, hogy elfoglalja a konyha felét, hanem attól, hogy valóban segíti a főzést és a mindennapi használatot.
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