Azonnal mentegetőzöl, inkább elgondolkodsz, vagy tettekkel bizonyítasz? Ez a kvíz megmutatja, milyen a bocsánatkérési stílusod.

Mindannyian hibázunk – ez önmagában nem probléma, hiszen a kapcsolatainkat nem a tökéletesség, hanem a helyreállítás képessége tartja életben. Az viszont, hogyan kérünk bocsánatot, sokat elárul arról, hogyan viszonyulunk a konfliktusokhoz, a saját érzéseinkhez és a másik ember érzéseihez is.

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Van, aki azonnal, szinte ösztönösen mentegetőzni kezd, csak hogy helyreálljon a béke. Más inkább visszavonul egy időre, hogy végiggondolja, mi történt, mielőtt megszólalna. És vannak, akik számára a szavaknál sokkal fontosabb, amit utána tesznek a kapcsolatért.

Egyik stílus sem jobb vagy rosszabb a másiknál – de érdemes tudni, melyik jellemez téged, mert ez segít abban, hogy tudatosabban, hitelesebben tudj kiengesztelni, amikor fontos. Olvass még a témában 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában „Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára?

Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki, milyen a te megbékélési stílusod!

0% Összevesztél a partnereddel, és te voltál a hibás. Mi történik ezután benned elsőként? Nem feltétlenül mondom ki azonnal, de már tervezem, hogyan teszem jóvá tettekkel. Visszavonulok egy kicsit, hogy átgondoljam, mi történt és miért reagáltam úgy, ahogy. Azonnal, szó szerint rögtön bocsánatot kérek, hogy ne maradjon feszültség a levegőben. Egy barátnőddel veszekedtetek, mert elfelejtetted a szülinapját. Hogyan reagálsz? Írok neki egy hosszú, átgondolt üzenetet, miután végiggondoltam, mit jelenthetett ez neki. Szervezek neki egy meglepetést, hogy kárpótoljam, mielőtt sok szót vesztegetnék rá. Rögtön felhívom, és szinte könnyekkel a hangomban bocsánatot kérek. Munkahelyi hiba miatt kellett bocsánatot kérned a főnöködtől. Mi jellemző rád? Inkább a következő feladatban bizonyítok, minthogy sokat magyarázkodjak. Felkészülök, leírom magamnak, mit szeretnék mondani, hogy pontos legyek. Már az ajtóban elkezdem mentegetőzni, mielőtt egyáltalán leülnénk. Hogyan érzed magad, amíg nem rendezted a konfliktust? Nyugtalan vagyok, de tudom, hogy a kapkodás nem segít, inkább átgondolom. Türelmesen várok a megfelelő pillanatra, hogy tettekkel is alátámasszam a szavaimat. Szinte elviselhetetlen, amíg nem tiszta a levegő köztünk. A gyermeked (vagy unokahúgod, öcséd) előtt kiabáltál, pedig nem szándékosan. Mit teszel? Megvárom, míg lecsillapodom, és utána nyugodtan elmagyarázom, mi történt. Azonnal leguggolok hozzá, és bocsánatot kérek, hogy ne maradjon benne rossz érzés. A következő napokban extra figyelmet és közös programot szánok rá. Mi a legnehezebb számodra bocsánatkéréskor? Hogy a szavak helyett inkább tettekben gondolkodom, és ezt néha félreértik. Hogy sokáig tart, mire szavakba tudom önteni az érzéseimet. Hogy néha túl gyorsan mondom ki, mielőtt igazán átgondolnám, mit is bántam meg pontosan. Hogyan reagálsz, ha a másik nem fogadja el azonnal a bocsánatkérésed? Folytatom azzal, hogy a tetteimmel mutatom meg, komolyan gondolom. Megpróbálom még jobban, még többször elmondani, amíg érzem, hogy helyreállt a kapcsolat. Elfogadom, hogy időre van szüksége, és hagyom, hogy a maga tempójában dolgozza fel. Melyik mondat áll hozzád legközelebb? „Nem bírom elviselni, ha valaki rosszul érzi magát miattam.” „A szavak elszállnak, de amit teszek, az megmarad.” „Előbb értenem kell, mi történt, utána tudok őszintén beszélni róla.” Egy régi konfliktus jut eszedbe, amit sosem rendeztél le igazán. Mit érzel? Még mindig azon gondolkodom, hogyan tudnám most, utólag is szavakba önteni. Bánt, hogy nem kértem elnézést azonnal, amikor még friss volt az ügy. Azt gondolom, talán inkább tettekkel kellett volna kimutatnom, hogy számít nekem a kapcsolat. Ha visszagondolsz, miért kérsz bocsánatot elsősorban? Mert fontos, hogy a másik tudja, valóban megértettem, mit okoztam neki. Mert a kapcsolat számomra elsősorban a tettekben nyilvánul meg, nem csupán a szavakban. Mert nem bírom elviselni a feszültséget, és szeretném, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba. Hogyan kéred bocsánatot, ha hibáztál? Derítsd ki, milyen a megbékélési stílusod! A gyors helyreállító Számodra a feszültség szinte fizikailag elviselhetetlen – amint érzed, hogy megbántottál valakit, azonnal cselekedni akarsz, hogy helyreálljon a béke. Ez gyönyörű, empatikus tulajdonság: igazán törődsz azzal, hogy a másik jól érezze magát melletted, és nem szereted, ha bárki szenved miattad. A gyorsaságnak azonban van egy árnyoldala: néha úgy mondod ki a bocsánatkérést, hogy közben nem volt időd igazán megérteni, mit is bántál meg pontosan. Ez a másiknak olykor felszínesnek tűnhet, pedig te a legmélyebb szívből szánod bánónak. Érdemes néha megengedned magadnak azt a pár percet, amíg mély levegőt veszel, és átgondolod, pontosan mit szeretnél jóvátenni – így a bocsánatkérésed nemcsak gyors, hanem igazán hiteles is lesz. A megfontolt feldolgozó Neked időre van szükséged ahhoz, hogy igazán megértsd, mi történt, és hogyan érintette a másikat. Nem azért hallgatsz el egy darabig, mert közömbös lennél – ellenkezőleg: annyira fontos neked, hogy a szavaid pontosak és őszinték legyenek, hogy inkább várnál, minthogy felszínesen mentegetőzz. Ez a tudatosság nagy erény, hiszen a te bocsánatkéréseid általában mélyek és valóban megalapozottak. A kockázat viszont az, hogy a másik fél eközben magára marad a bizonytalansággal, és azt hiheti, nem is foglalkozol vele – pedig csak dolgozol magadban. Egy apró üzenet, egy „most gondolkodom rajta, hamarosan beszéljünk” típusú jelzés sokat segíthet abban, hogy a másik tudja: nem elutasítás a hallgatásod, hanem a tisztelet jele. A tettekkel bizonyító Számodra a szavak önmagukban kevésnek tűnnek – úgy érzed, az igazi bocsánatkérés abban mutatkozik meg, amit utána teszel. Egy figyelmesség, egy meglepetés, egy megváltozott viselkedés számodra sokkal őszintébb üzenet, mint bármilyen mondat. Ez a stílus gyönyörűen kifejezi, hogy a kapcsolataidat komolyan veszed, és hajlandó vagy dolgozni értük. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a másik fél egyszerűen hallani szeretné, hogy „sajnálom” – és amíg te a tetteket készíted elő, ő a csendet hiányérzetként élheti meg. Próbáld meg néha a tetteid mellé pár egyszerű szót is társítani: ez nem gyengíti, hanem felerősíti azt az üzenetet, amit amúgy is olyan szépen közvetítesz a cselekedeteiddel. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármelyik profil is köszönt vissza benned, a lényeg ugyanaz: a bocsánatkérés akkor igazán gyógyító, ha összhangban van azzal, ahogyan te valóban érzel – nem pedig azzal, amit mások elvárnának tőled.

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