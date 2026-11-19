A vashiány sokáig észrevétlen maradhat, pedig a szervezet több figyelmeztető jelet is küld. Mutatjuk, mire figyelj, és mikor fordulj orvoshoz.

A reggeli lépcsőzés hirtelen Himalája-mászássá válik, a tenyered sápadtabb a szokásosnál, és egy hete úgy érzed, mintha vattán járnál. Ezek nem feltétlenül a hétköznapi fáradtság jelei: akár vashiányra is utalhatnak, amely sokáig észrevétlen maradhat, miközben a szervezet egyre határozottabban jelzi, hogy valami nincs rendben.

5 csillagjegy, akinél november közepétől fordulhat a szerelem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A vas nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a vörösvértestek megfelelő mennyiségű oxigént szállítsanak a szövetekhez. Ha kevés áll rendelkezésre belőle, romolhat a szervezet oxigénellátása, ami előbb-utóbb a koncentráción, a fizikai teljesítményen és az általános közérzeten is meglátszhat.

Mi történik a szervezetben vashiány esetén?

A vas a hemoglobin egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme. Ez a fehérje teszi lehetővé, hogy a vörösvértestek oxigént szállítsanak a tüdőből a szervezet különböző részeibe. Ha a szervezet vastartalékai kiürülnek, először a raktározott vas mennyisége csökken, később pedig a hemoglobintermelés is zavart szenvedhet. Ennek következménye vashiányos vérszegénység lehet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság A Black Friday könnyen elronthatja a karácsonyodat – 5+1 dolog, amit érdemes átgondolnod vásárlás előtt Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról Ezt hozza 2026. november 2. a numerológia szerint: szabadság és mozgás

Fontos tudni, hogy a vashiány és a vérszegénység nem ugyanaz: előbbi már akkor is fennállhat, amikor a vér hemoglobinszintje még normális. A folyamat gyakran fokozatos, ezért sokan hosszú ideig nem ismerik fel, hogy panaszaik hátterében vashiány állhat.

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.