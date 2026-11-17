Van, aki bátran vállalja önmagát, más inkább a háttérben marad. Nézd meg, hol áll a csillagjegyed a magabiztossági rangsorban!

Vannak, akik szinte minden helyzetben határozottan kiállnak magukért, mások viszont még a legegyszerűbb döntések előtt is hosszasan mérlegelnek. Az asztrológia szerint a csillagjegyünk arra is utalhat, mennyire bízunk a saját képességeinkben, hogyan kezeljük a kudarcokat, és mennyire merjük vállalni önmagunkat. Rangsorba állítottuk mind a tizenkét jegyet a legbizonytalanabbtól a legmagabiztosabbig – nézd meg, te hol szerepelsz a listán!

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1. Halak

A Halak rendkívül érzékeny, intuitív jegy, aki gyakran mások véleményét is a sajátja elé helyezi. Hajlamos kételkedni önmagában, különösen akkor, ha úgy érzi, nem felel meg a környezete elvárásainak. Bár rengeteg kreativitás és belső erő rejlik benne, nem mindig meri elhinni, hogy képes megvalósítani a céljait. Sokszor mások biztatására van szüksége ahhoz, hogy felismerje saját értékeit.

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