A holnapi nap feszült energiákat és fontos felismeréseket is hozhat: a Nap és a Mars kvadrátja fokozhatja a türelmetlenséget, az indulatokat és a hirtelen reakciókat. Érdemes különösen figyelni arra, hogyan kezeljük a konfliktusokat, és kerülni az elhamarkodott döntéseket. A Mars és a Chiron harmonikus kapcsolata ugyanakkor lehetőséget teremthet arra, hogy a régi sérelmekkel szembenézzünk, és a nehézségeket előremutató cselekvéssé alakítsuk. A nap legfontosabb feladata az önuralom és a belső feszültségek tudatos kezelése lehet.
Kos napi horoszkóp
Ma reggel talán nehezen indul be a motor, de amint belelendülsz, meglepően sokat bírsz majd ledolgozni. A munkahelyeden egy régóta húzódó feladat végre a helyére kerülhet, és ettől megkönnyebbülsz. Ne akarj mindent egyszerre megoldani, inkább haladj lépésről lépésre. Egy kolléga vagy ismerős olyasmit mond, ami először bosszant, de ha átgondolod, van benne igazság.
Érzelmi téren ma kicsit türelmetlenebb lehetsz a megszokottnál. Ha párkapcsolatban élsz, figyelj oda, nehogy egy apróságon összekapjatok, mert igazából nem is a vita a lényeg, hanem a fáradtság. Egy nyugodt este, egy közös vacsora vagy egy film sokat segíthet. Pénzügyi téren érdemes óvatosnak lenned egy nagyobb kiadással, aludj rá egyet, mielőtt döntesz.
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