Van egy osztrák falu, ahol a hegyek szinte körülölelik a kristálytiszta tavat, a színes házak egymás mellett sorakoznak a vízparton, a reggeli köd pedig egészen mesebeli hangulatot teremt. Ez Hallstatt, amely nyáron turisták ezreit vonzza, novemberben azonban sokkal nyugodtabb arcát mutatja. Ha egy különleges őszi kiruccanásra vágysz, ahol a természet, a történelem és a hangulatos utcák találkoznak, ez az osztrák település tökéletes úti cél lehet.
Hallstatt, az osztrák Alpok képeslapra illő települése
Hallstatt Felső-Ausztriában, a Salzkammergut tóvidékén, a Hallstatti-tó nyugati partján fekszik. A település és a környező táj 1997 óta az UNESCO világörökség része, és nem véletlenül tartják Ausztria egyik legszebb falujának. A hegyek lábánál sorakozó színes házak, a meredek utcácskák és a víztükörben visszaverődő alpesi panoráma olyan látványt nyújtanak, amelyet nehéz elfelejteni.
Novemberben különösen szép arcát mutatja a környék: a hűvös reggeleken gyakran ködfátyol borítja a tavat, a hegyoldalak pedig egészen különleges hátteret adnak a falunak. A nyári zsúfoltság után sokkal nyugodtabban fedezheted fel a tópartot és a történelmi utcákat, így több időd marad arra is, hogy egyszerűen csak élvezd a látványt.
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