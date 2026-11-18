Jövőre változhat a minimálbér és a garantált bérminimum összege, ráadásul az adójóváírás miatt a nettó fizetések is jelentősen emelkedhetnek. Mutatjuk a várható számokat!

A 2027-es minimálbér és garantált bérminimum végleges összegéről még nem született megállapodás, a tárgyalások azonban már előrehaladott szakaszban járnak. Székely Tamás, a MASZSZ elnökségi tagja a Klubrádiónak adott november 12-i nyilatkozatában arról beszélt, hogy a kormány a november 10-i VKF-ülésen 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantáltbérminimum-emelést javasolt. Ez nagyjából 347 ezer, illetve 397 ezer forintos bruttó összeget jelentene. A nettó fizetések ennél nagyobb mértékben is emelkedhetnek, ha életbe lép a tervezett adójóváírás.

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Hol tartanak most a 2027-es bértárgyalások?

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) november 10-i ülésén folytatódtak az egyeztetések a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról. A megbeszélésen a kormány, a munkáltatói érdekképviseletek és a szakszervezetek képviselői is részt vettek. A felek korábbi álláspontjai közeledtek egymáshoz, megállapodás azonban még nem született.

A tárgyalásokon a korábbi százalékos javaslatok helyett már konkrét forintösszegekről is egyeztettek, ezeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sajtóban megjelent 7,5 és 6,5 százalékos emelési javaslatról Székely Tamás, a MASZSZ elnökségi tagja beszélt a Klubrádiónak, a kormány hivatalos közleménye viszont nem erősítette meg ezeket a számokat. Olvass még a témában „Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon Robert Pattinson kapta minden idők egyik leghíresebb filmszerepét – de miért rajong az egész világ James Bondért? Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal

A munkavállalói oldal korábban 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott, míg a munkáltatói érdekképviseletek 4 százalékos emelést tartottak elfogadhatónak. A hároméves bérmegállapodás folytatásáról szintén nincs még egyetértés: a szakszervezetek a következő egyeztetésre részletes javaslatot készítenek.

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