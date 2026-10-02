Több fehérjét eszel, mint kellene? Ezt a szervedet terheled túl vele

A túlzott fehérjebevitel sem feltétlenül előnyös: mutatjuk, milyen jelekre érdemes figyelned, és mi történhet a szervezeteddel, ha tartósan több fehérjét fogyasztasz a szükségesnél.
A fitnesztermek pultjain sorban állnak a fehérjeporos dobozok, a boltok hűtőiben pedig egyre több a magas fehérjetartalmú joghurt, sajt és rúd. Közben egyre többen esznek reggelire tojást, edzés után proteinshake-et, este pedig még egy adag túrót is beiktatnak, mert azt hallották, a fehérje véd az izomvesztéstől és segít a fogyásban. Csak az a kérdés, hol van az a pont, ahol a sok jóból már több lesz a baj, mint a haszon.
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Mennyi fehérje az elég, és mennyi a túl sok?
A legtöbb egészséges felnőttnek napi testtömeg-kilogrammonként körülbelül 0,8-1,2 gramm fehérje elegendő, sportolóknál ez az érték magasabb is lehet. A probléma ott kezdődik, amikor valaki tudatosan vagy anélkül, hogy észrevenné, ennek a dupláját vagy háromszorosát viszi be nap mint nap, mert minden étkezésbe belecsúsztat egy kanál fehérjeport, és a snackek helyét is fehérjeszeletek veszik át.