október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Éveken át vártam, hogy majd megváltozik – de ezzel a mondattal megölte a reményt
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / Éveken át vártam, hogy majd megváltozik...

Éveken át vártam, hogy majd megváltozik – de ezzel a mondattal megölte a reményt

Váradi Petra
Írta 2026.10.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Néha nem az apánkat kell elengednünk, hanem azt a reményt, hogy egyszer majd olyanná válik, amilyennek mindig is szerettük volna látni.

Volt egy mondat, amit évekig magamban hordtam, mint egy zsebkövet. Apám mondta, egy karácsony estén, a konyhaasztalnál, miközben a pulykacsontot piszkálta a villájával: „Tudom, hogy nem vagyok könnyű eset, de dolgozom magamon.” Akkor huszonkét éves voltam, és elhittem. Aztán még vagy tíz évig elhittem, mindig egy kicsit másképp megfogalmazva, de ugyanazzal a lényeggel.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen

Nem a haragot volt a legnehezebb elengedni

Nem arról akarok most beszélni, hogy milyen volt vele felnőni. Az a rész már lezárult bennem, vagy legalábbis annyira, amennyire egy gyerekkor lezárható. Arról szeretnék inkább mesélni, hogy mennyivel tovább tartott elengedni azt, ami utána jött: a várakozást.

Mert a haraggal viszonylag hamar elszámoltam. Volt pár év, amikor tényleg dühös voltam, amikor az órákig tartó terápiás beszélgetések felét arról vezettem, hogy miért nem hívott fel a szülinapomon, vagy miért csak akkor figyelt rám, amikor valami baj volt velem. De a harag, kiderült, elfogy. Kimerül, mint egy akkumulátor, ha nem tápláljuk folyamatosan.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Ezeket olvassák most

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Nem csak ünnepekre illik: így készül a klasszikus magyar halászlé

Nem csak ünnepekre illik: így készül a klasszikus magyar halászlé

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.