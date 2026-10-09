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Toxikus munkahelyi légkör – 6 tipp, hogy túléld a mindennapokat
iStock

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Toxikus munkahelyi légkör – 6 tipp, hogy túléld a mindennapokat

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
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A toxikus munkahelyi légkör nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem apró, megszokott jelenetek sorozatából: egy főnök, aki folyamatosan megalázó megjegyzéseket tesz, kollégák, akik hátba szúrnak, vagy egy céges kultúra, ahol a túlóra alapértelmezett elvárás.

A váltás, az új állás gondolata gyakran hónapokig, néha évekig érlelődik, miközben addig is be kell lépni minden reggel ugyanazon az ajtón. Az alábbiakban konkrét módszerek következnek arra, hogyan lehet ezt az átmeneti időszakot lelkileg és fizikailag is épebben megúszni.

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Sok esetben a kimerültség nem magától a munkától, hanem a körülötte zajló emberi dinamikától származik. Érdemes pár napra felírni, pontosan mely helyzetek után érzed magad a legrosszabbul: egy adott megbeszélés, egy konkrét kolléga megjegyzése, vagy a folyamatos elérhetőségi nyomás. Ez a fajta tudatos megfigyelés segít különbséget tenni aközött, amin tudsz változtatni, és aközött, amit egyszerűen ki kell bírni a kiválásig. A pszichológiában ezt gyakran nevezik a kontroll körének szűkítésére – arra koncentrálsz, amire valóban ráhatásod van.

Nő telefonál a munkahelyén
Unsplash

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