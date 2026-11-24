A rétesről legtöbbször az édes, almás, túrós vagy mákos töltelékek jutnak eszünkbe, pedig sós változatban is igazán finom fogás készülhet belőle. Ráadásul nem kell órákig tésztát húzogatnod, hiszen bolti réteslapból is könnyedén elkészítheted. Mutatunk három kipróbálásra érdemes receptet, amelyek akár egy könnyű ebéd vagy egy tartalmas vacsora főszereplői is lehetnek.
1. Káposztás rétes – A klasszikus sós kedvenc
A káposztás rétes a magyar konyha egyik jól ismert finomsága, amelynek titka a megfelelően lepirított, enyhén karamellizált káposzta. Egy kevés borssal és cukorral igazán karakteres tölteléket készíthetsz, amely remekül illik a ropogós réteslaphoz.
Hozzávalók:
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- 1 csomag (8 lapos) réteslap
- 700 g fejes káposzta
- 3 evőkanál olaj
- 1 evőkanál cukor
- só, frissen őrölt bors ízlés szerint
- 50 g olvasztott vaj vagy olaj a lapok kenéséhez
Elkészítés:
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