Unod már az édes réteseket? Próbáld ki ezeket a házi sós változatokat, amelyek ebédre, vacsorára és vendégvárónak is tökéletesek!

A rétesről legtöbbször az édes, almás, túrós vagy mákos töltelékek jutnak eszünkbe, pedig sós változatban is igazán finom fogás készülhet belőle. Ráadásul nem kell órákig tésztát húzogatnod, hiszen bolti réteslapból is könnyedén elkészítheted. Mutatunk három kipróbálásra érdemes receptet, amelyek akár egy könnyű ebéd vagy egy tartalmas vacsora főszereplői is lehetnek.

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1. Káposztás rétes – A klasszikus sós kedvenc

A káposztás rétes a magyar konyha egyik jól ismert finomsága, amelynek titka a megfelelően lepirított, enyhén karamellizált káposzta. Egy kevés borssal és cukorral igazán karakteres tölteléket készíthetsz, amely remekül illik a ropogós réteslaphoz.

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1 csomag (8 lapos) réteslap

700 g fejes káposzta

3 evőkanál olaj

1 evőkanál cukor

só, frissen őrölt bors ízlés szerint

50 g olvasztott vaj vagy olaj a lapok kenéséhez

Elkészítés:

🍽️

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