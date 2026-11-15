Tényleg rögtön terápiára kell menni, vagy a szomorúság az élet természetes része?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Tíz éve halt meg a nagypapám. Nemrég, a születésnapján megemlítettem valakinek, hogy ezek a napok még mindig nehezek nekem, és ilyenkor különösen erősen érzem a hiányát. A válasz jó szándékú volt: ha szükségem van rá, szívesen ajánl egy gyászterapeutát. Megköszöntem, de közben meglepődtem. Tényleg ott tartunk, hogy ha tíz évvel egy szeretett ember halála után is elszomorodunk a születésnapján, akkor már szakember segítségére lehet szükségünk?
Félreértés ne essék, egyáltalán nem gondolom, hogy a gyászterápia felesleges lenne. Vannak veszteségek, amelyek feldolgozásához komoly segítségre van szükségünk, és vannak olyan élethelyzetek, amikor a gyász tartósan ellehetetleníti a mindennapokat. A gyász elhúzódó, úgynevezett komplikált formája például valóban olyan állapot lehet, amelyben indokolt a szakember támogatása. De az, hogy valaki tíz évvel egy haláleset után is hiányzik, szerintem még nem feltétlenül jelent feldolgozatlan traumát. Lehet, hogy egyszerűen csak nagyon szerettük.
Ezek önmagukban egyáltalán nem rossz tanácsok, sőt, sokszor nagyon hasznosak. Csak közben mintha elfelejtenénk, hogy az emberi élet nem egy folyamatos önfejlesztési projekt, amelynek az a célja, hogy minden pillanatban kiegyensúlyozottak és érzelmileg rendezettek legyünk.
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