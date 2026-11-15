Tényleg rögtön terápiára kell menni, vagy a szomorúság az élet természetes része?

Tíz éve halt meg a nagypapám, és a születésnapján ma is hiányzik – de vajon ez valóban feldolgozatlan gyászt jelent? Schuszter Borka arról ír, miért nem kell minden kellemetlen érzelmet megszüntetni, és mi a különbség a valódi szakmai segítség és a természetes emberi fájdalom között.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Tíz éve halt meg a nagypapám. Nemrég, a születésnapján megemlítettem valakinek, hogy ezek a napok még mindig nehezek nekem, és ilyenkor különösen erősen érzem a hiányát. A válasz jó szándékú volt: ha szükségem van rá, szívesen ajánl egy gyászterapeutát. Megköszöntem, de közben meglepődtem. Tényleg ott tartunk, hogy ha tíz évvel egy szeretett ember halála után is elszomorodunk a születésnapján, akkor már szakember segítségére lehet szükségünk?

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Félreértés ne essék, egyáltalán nem gondolom, hogy a gyászterápia felesleges lenne. Vannak veszteségek, amelyek feldolgozásához komoly segítségre van szükségünk, és vannak olyan élethelyzetek, amikor a gyász tartósan ellehetetleníti a mindennapokat. A gyász elhúzódó, úgynevezett komplikált formája például valóban olyan állapot lehet, amelyben indokolt a szakember támogatása. De az, hogy valaki tíz évvel egy haláleset után is hiányzik, szerintem még nem feltétlenül jelent feldolgozatlan traumát. Lehet, hogy egyszerűen csak nagyon szerettük.

Mostanában egyre gyakrabban érzem úgy, mintha minden kellemetlen érzelmi állapotot meg akarnánk javítani. Ha szomorú vagy, menj terápiára. Ha szorongsz, dolgozz magadon. Ha dühös vagy, vizsgáld meg, milyen gyerekkori sérülés áll mögötte. Ha csalódtál valakiben, húzz határokat.

Ezek önmagukban egyáltalán nem rossz tanácsok, sőt, sokszor nagyon hasznosak. Csak közben mintha elfelejtenénk, hogy az emberi élet nem egy folyamatos önfejlesztési projekt, amelynek az a célja, hogy minden pillanatban kiegyensúlyozottak és érzelmileg rendezettek legyünk. Olvass még a témában „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság Ezt hozza 2026. október 28. a numerológia szerint: önkifejezés és egyediség „Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

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