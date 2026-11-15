Fordulópont, fontos hír, meglepetés: neked mit hoz a november 24-i telihold?

Nézzük végig, a tizenkét jegy közül kire mit hozhat ez az időszak.
Kos
A munkahelyi visszajelzés, amit hetek óta vársz, most tényleg megérkezhet, és nem biztos, hogy pont olyan formában, ahogy számítottál rá. Egy kollégával folytatott rövid, de őszinte beszélgetés többet elárulhat a helyzetedről, mint az összes eddigi találgatás.
Bika
A pénzügyeid körül mostanra kialakul egy tisztább kép: egy számla, egy elmaradt törlesztés vagy egy régóta halasztott döntés végre napirendre kerül. Nem kell megijedned tőle, inkább megkönnyebbülés, hogy nem kell tovább kerülgetni a témát.
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