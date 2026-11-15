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Fordulópont, fontos hír, meglepetés: neked mit hoz a november 24-i telihold?
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Fordulópont, fontos hír, meglepetés: neked mit hoz a november 24-i telihold?

Farkas Izabella
Írta 2026.11.15.
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Az Ikrek jegyében formálódó telihold ritkán jár csendben: ez az az éjszaka, amikor az addig halogatott beszélgetések hirtelen megtörténnek, és a hetek óta várt válasz is megérkezik. A csillagászati esemény önmagában persze csak fény és árnyék játéka, az asztrológusok szerint viszont pont ilyenkor szoktak felszínre kerülni azok a félig kimondott gondolatok, amiket napok óta magunkban hordozunk.

Nézzük végig, a tizenkét jegy közül kire mit hozhat ez az időszak.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Kos

A munkahelyi visszajelzés, amit hetek óta vársz, most tényleg megérkezhet, és nem biztos, hogy pont olyan formában, ahogy számítottál rá. Egy kollégával folytatott rövid, de őszinte beszélgetés többet elárulhat a helyzetedről, mint az összes eddigi találgatás.

Bika

A pénzügyeid körül mostanra kialakul egy tisztább kép: egy számla, egy elmaradt törlesztés vagy egy régóta halasztott döntés végre napirendre kerül. Nem kell megijedned tőle, inkább megkönnyebbülés, hogy nem kell tovább kerülgetni a témát.

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