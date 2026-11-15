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4 csillagjegy, akik simán túlteszik magukat egy szakításon
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4 csillagjegy, akik simán túlteszik magukat egy szakításon

Farkas Izabella
Írta 2026.11.15.
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Nem kapaszkodnak a múltba, inkább az új lehetőségekre koncentrálnak. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen könnyen túljut egy szakításon.

Egy szakítás szinte mindenkinek fáj, de nem mindenki éli meg ugyanúgy a kapcsolat végét. Vannak, akik hosszú hónapokig őrlődnek a történteken, mások viszont meglepően gyorsan képesek továbblépni, és új lehetőségeket keresni. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen jól viseli a szakítás utáni időszakot, és ritkán ragad bele sokáig a múltba.

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1. Ikrek

Az Ikrek számára a változás az élet természetes része, ezért egy kapcsolat lezárását is könnyebben elfogadhatják, mint mások. Bár kezdetben őket is megviselheti a csalódás, nem szeretnek sokáig egy helyben toporogni, inkább új élményekkel, programokkal és társaságokkal terelik el a figyelmüket. Kíváncsiságuk és nyitottságuk hamar új célok felé fordítja őket, így a szakítás után viszonylag gyorsan visszatalálhatnak önmagukhoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna valódi érzéseik, egyszerűen csak nem akarnak a múltban élni.

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