4 csillagjegy, akik simán túlteszik magukat egy szakításon

Egy szakítás szinte mindenkinek fáj, de nem mindenki éli meg ugyanúgy a kapcsolat végét. Vannak, akik hosszú hónapokig őrlődnek a történteken, mások viszont meglepően gyorsan képesek továbblépni, és új lehetőségeket keresni. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen jól viseli a szakítás utáni időszakot, és ritkán ragad bele sokáig a múltba.
1. Ikrek
Az Ikrek számára a változás az élet természetes része, ezért egy kapcsolat lezárását is könnyebben elfogadhatják, mint mások. Bár kezdetben őket is megviselheti a csalódás, nem szeretnek sokáig egy helyben toporogni, inkább új élményekkel, programokkal és társaságokkal terelik el a figyelmüket. Kíváncsiságuk és nyitottságuk hamar új célok felé fordítja őket, így a szakítás után viszonylag gyorsan visszatalálhatnak önmagukhoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna valódi érzéseik, egyszerűen csak nem akarnak a múltban élni.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.