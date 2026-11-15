Felveszed a versenyt egy vidéki kvízbajnokság győztesével? Teszteld a tudásodat!

Magyar és nemzetközi érdekességek egy csokorban: tudomány, történelem, művészet és földrajz. Kiderül, mennyire vagy tájékozott!

Vannak esték, amikor az ember csak ülne egy kvízbajnokságon, és magabiztosan nyomná be a piros gombot minden kérdésnél. Ez a kvíz most megadja rá az esélyt – kényelmesen, a kanapéról.

Skorpió szezon: 4 csillagjegynek hoz szerencsét az átalakulás ideje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tíz kérdés vár rád a világ minden tájáról: lesz benne magyar tudós, aki Nobel-díjat hozott haza, ókori fáraó, bolygó, amelyiken fura a napszak, és persze egy kis gasztronómia is becsusszan.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és szeretsz néha elgondolkodni egy-egy érdekes tényen. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat! Teszt: Melyik híres történelmi hősnő lennél a személyiséged alapján? Ha ez a standup, én nem tudok nevetni Okosabb vagy, mint egy természettudományi múzeum idegenvezetője? Teszteld a tudásodat!

Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – a végén kiderül, hogy a kvízbajnokság színpadára vagy inkább a nézőtérre való vagy!

0% Melyik magyar kutatónő kapott Nobel-díjat 2023-ban az mRNS-kutatásban elért úttörő eredményeiért? Oláh György Karikó Katalin Lénárd Fülöp Helyes! Helytelen! Karikó Katalin évtizedes kitartó munkája nyomán vált lehetővé az mRNS-alapú oltások kifejlesztése, amiért 2023-ban élettani-orvostudományi Nobel-díjat kapott. Tovább >> Melyik magyar tudós izolálta elsőként a C-vitamint, amiért Nobel-díjat kapott? Hevesy György Bay Zoltán Szent-Györgyi Albert Helyes! Helytelen! Szent-Györgyi Albert a szegedi paprikából vonta ki és azonosította a C-vitamint, ezért 1937-ben Nobel-díjjal jutalmazták. Tovább >> Melyik magyar sportoló nyerte a legtöbb, hét olimpiai aranyérmet kardvívásban? Kárpáti Rudolf Gerevich Aladár Papp László Helyes! Helytelen! Gerevich Aladár hat egymást követő olimpián, 1932 és 1960 között szerzett aranyérmet, ezzel a magyar sport egyik legendájává vált. Tovább >> Melyik magyar zeneszerző komponálta a 'Háry János' című daljátékot? Kodály Zoltán Bartók Béla Erkel Ferenc Helyes! Helytelen! Kodály Zoltán 1926-ban mutatta be a magyar népmesei motívumokra épülő, mesemondó főhősről szóló daljátékát. Tovább >> Melyik Magyarország második legnépesebb városa Budapest után? Szeged Debrecen Miskolc Helyes! Helytelen! Debrecen a Hajdú-Bihar megyei központ, amely hagyományosan a 'kálvinista Róma' néven is ismert, és régóta az ország második legnagyobb városa. Tovább >> Ki festette a 'Csillagos éj' című híres festményt? Paul Cézanne Vincent van Gogh Henri Matisse Helyes! Helytelen! Vincent van Gogh 1889-ben festette ezt a képet, miközben a saint-rémy-i elmegyógyintézetben kezelték. Tovább >> Hány csontja van egy egészséges felnőtt embernek átlagosan? 206 226 186 Helyes! Helytelen! Az emberi csecsemő körülbelül 300 csonttal születik, amelyek egy része felnőttkorra összeforr, így a felnőtt vázrendszer általában 206 csontból áll. Tovább >> Melyik bolygón hosszabb egy nap (egy tengelyforgás), mint a bolygó egy éve (Nap körüli keringése)? Merkúr Mars Vénusz Helyes! Helytelen! A Vénusz rendkívül lassan, mintegy 243 nap alatt fordul meg a tengelye körül, miközben a Nap körüli keringése csak körülbelül 225 napig tart. Tovább >> Melyik fáraó számára építették a gízai Nagy Piramist, a világ hét ókori csodájának egyikét? Tutanhamon Ramszesz II. Kheopsz (Khufu) Helyes! Helytelen! A Nagy Piramist Kheopsz (Khufu) fáraó számára emelték, és évezredekig ez volt a Föld legmagasabb épített építménye. Tovább >> Melyik olasz városhoz köthető a modern pizza, köztük a Margherita pizza születése? Róma Milánó Nápoly Helyes! Helytelen! A legenda szerint a Margherita pizzát 1889-ben Nápolyban készítették Margherita királyné tiszteletére, az olasz zászló színeit idézve. Tovább >> Felveszed a versenyt egy vidéki kvízbajnokság győztesével? Teszteld a tudásodat! A nézőtéren a helyed, de szívesen tapsolsz Nem lettél a kvízest királynője, de ez nem gond – a tudás gyűjtögetése sosem ér véget, és biztosan voltak kérdések, amiknél felkaptad a fejed. Legközelebb talán pont azok a tények ragadnak meg, amiket ma még nem tudtál, és már neked is lesz egy-két ütős sztorid vacsoraasztali beszélgetésekhez. Erős középmezőny – simán versenyben lennél Szépen helytálltál! Van, amiben otthonosan mozogsz, és van, ahol inkább csak megérzésre mentél – de ez a kombináció pont elég egy jó kvízestéhez. Ha még egy kicsit csiszolsz a tudásodon, simán beférkőzhetsz a dobogósok közé legközelebb. A kvízbajnokság színpadára termettél Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, nálad a tudomány, a történelem és a kultúra apró morzsái is biztos helyen vannak eltárolva. Ha legközelebb kvízestére mész, bátran vállald a csapatkapitányságot – a többiek hálásak lesznek érte. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult az eredmény, a tudás gyűjtögetése sosem ér véget – holnap újra lesz esély bizonyítani!

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