Felveszed a versenyt egy vidéki kvízbajnokság győztesével? Teszteld a tudásodat!

Vannak esték, amikor az ember csak ülne egy kvízbajnokságon, és magabiztosan nyomná be a piros gombot minden kérdésnél. Ez a kvíz most megadja rá az esélyt – kényelmesen, a kanapéról.
Tíz kérdés vár rád a világ minden tájáról: lesz benne magyar tudós, aki Nobel-díjat hozott haza, ókori fáraó, bolygó, amelyiken fura a napszak, és persze egy kis gasztronómia is becsusszan.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és szeretsz néha elgondolkodni egy-egy érdekes tényen.
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Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – a végén kiderül, hogy a kvízbajnokság színpadára vagy inkább a nézőtérre való vagy!
Melyik magyar kutatónő kapott Nobel-díjat 2023-ban az mRNS-kutatásban elért úttörő eredményeiért?
Karikó Katalin évtizedes kitartó munkája nyomán vált lehetővé az mRNS-alapú oltások kifejlesztése, amiért 2023-ban élettani-orvostudományi Nobel-díjat kapott.
Melyik magyar tudós izolálta elsőként a C-vitamint, amiért Nobel-díjat kapott?
Szent-Györgyi Albert a szegedi paprikából vonta ki és azonosította a C-vitamint, ezért 1937-ben Nobel-díjjal jutalmazták.
Melyik magyar sportoló nyerte a legtöbb, hét olimpiai aranyérmet kardvívásban?
Gerevich Aladár hat egymást követő olimpián, 1932 és 1960 között szerzett aranyérmet, ezzel a magyar sport egyik legendájává vált.
Melyik magyar zeneszerző komponálta a 'Háry János' című daljátékot?
Kodály Zoltán 1926-ban mutatta be a magyar népmesei motívumokra épülő, mesemondó főhősről szóló daljátékát.
Melyik Magyarország második legnépesebb városa Budapest után?
Debrecen a Hajdú-Bihar megyei központ, amely hagyományosan a 'kálvinista Róma' néven is ismert, és régóta az ország második legnagyobb városa.
Ki festette a 'Csillagos éj' című híres festményt?
Vincent van Gogh 1889-ben festette ezt a képet, miközben a saint-rémy-i elmegyógyintézetben kezelték.
Hány csontja van egy egészséges felnőtt embernek átlagosan?
Az emberi csecsemő körülbelül 300 csonttal születik, amelyek egy része felnőttkorra összeforr, így a felnőtt vázrendszer általában 206 csontból áll.
Melyik bolygón hosszabb egy nap (egy tengelyforgás), mint a bolygó egy éve (Nap körüli keringése)?
A Vénusz rendkívül lassan, mintegy 243 nap alatt fordul meg a tengelye körül, miközben a Nap körüli keringése csak körülbelül 225 napig tart.
Melyik fáraó számára építették a gízai Nagy Piramist, a világ hét ókori csodájának egyikét?
A Nagy Piramist Kheopsz (Khufu) fáraó számára emelték, és évezredekig ez volt a Föld legmagasabb épített építménye.
Melyik olasz városhoz köthető a modern pizza, köztük a Margherita pizza születése?
A legenda szerint a Margherita pizzát 1889-ben Nápolyban készítették Margherita királyné tiszteletére, az olasz zászló színeit idézve.
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