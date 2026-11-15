Így marad sokáig gyönyörű a mikulásvirág – a gondozás 6 fontos szabálya

A legtöbb mikulásvirág még januárban is gyönyörűen mutat a cserépben, aztán egyik napról a másikra hullani kezdenek a levelei, és sokan máris lemondanak róla. Pedig a növény nem feltétlenül pusztulófélben van, egyszerűen lehet, hogy nem kapja meg azt a gondoskodást, amire szüksége lenne. A mikulásvirág, más néven karácsonyi csillag, néhány alapvető szabály betartásával akár évekig is életben tartható, sőt megfelelő körülmények között újra színes leveleket hozhat.
Fény: világos helyen érzi magát a legjobban
A mikulásvirág a világos, de közvetlen napsütéstől védett helyeket kedveli. Egy keleti vagy nyugati fekvésű ablak közelében általában jól érzi magát, télen pedig a déli ablakpárkány is megfelelő lehet, ha nem éri túl erős napsugárzás. A sötét helyen tartott növény hajtásai megnyúlhatnak, levelei pedig sárgulni és hullani kezdhetnek.
- Keressünk számára világos, huzatmentes helyet.
- Ne tegyük közvetlenül radiátor vagy más fűtőtest mellé.
- Kerüljük a gyakori helyváltoztatást, mert a hirtelen környezeti változás levélhullást okozhat.
- Télen is fontos, hogy elegendő természetes fényt kapjon.
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