Így marad sokáig gyönyörű a mikulásvirág – a gondozás 6 fontos szabálya

Nem kell minden évben új mikulásvirágot vásárolnod! Így gondozd, öntözd és teleltesd a növényt, hogy sokáig gyönyörű maradjon.

A legtöbb mikulásvirág még januárban is gyönyörűen mutat a cserépben, aztán egyik napról a másikra hullani kezdenek a levelei, és sokan máris lemondanak róla. Pedig a növény nem feltétlenül pusztulófélben van, egyszerűen lehet, hogy nem kapja meg azt a gondoskodást, amire szüksége lenne. A mikulásvirág, más néven karácsonyi csillag, néhány alapvető szabály betartásával akár évekig is életben tartható, sőt megfelelő körülmények között újra színes leveleket hozhat.

4 csillagjegy, aki mindenkiért helytáll, csak magáért nem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Fény: világos helyen érzi magát a legjobban

A mikulásvirág a világos, de közvetlen napsütéstől védett helyeket kedveli. Egy keleti vagy nyugati fekvésű ablak közelében általában jól érzi magát, télen pedig a déli ablakpárkány is megfelelő lehet, ha nem éri túl erős napsugárzás. A sötét helyen tartott növény hajtásai megnyúlhatnak, levelei pedig sárgulni és hullani kezdhetnek.

Keressünk számára világos, huzatmentes helyet .

. Ne tegyük közvetlenül radiátor vagy más fűtőtest mellé.

vagy más fűtőtest mellé. Kerüljük a gyakori helyváltoztatást , mert a hirtelen környezeti változás levélhullást okozhat.

, mert a hirtelen környezeti változás levélhullást okozhat. Télen is fontos, hogy elegendő természetes fényt kapjon.

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