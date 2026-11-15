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Megnyitott a bécsi adventi vásár – minden, amit tudnod kell, mielőtt kiutazol
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Megnyitott a bécsi adventi vásár – minden, amit tudnod kell, mielőtt kiutazol

Váradi Petra
Írta 2026.11.15.
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Megnyitott a híres bécsi adventi vásár! Mutatjuk a 2026-os nyitvatartást, a vonatos utazás részleteit és azokat a programokat, amelyeket kár lenne kihagynod.

November 13-án ismét ünnepi fényekbe borult Bécs egyik legszebb tere: megnyitotta kapuit a híres Rathausplatz adventi vására. A városháza előtt sorakozó faházikók, a forralt bor illata, a karácsonyi dekorációk és a romantikusan kivilágított park minden évben látogatók ezreit vonzzák. Ha idén te is beiktatnál egy egynapos adventi kiruccanást Bécsbe, mutatjuk, mikor érdemes elindulni, hogyan juthatsz ki Budapestről, és mit ne hagyj ki a helyszínen!

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Hol találod Bécs leghíresebb adventi vásárát?

A Wiener Christkindlmarkt, vagyis a bécsi karácsonyi vásár a Rathausplatzon, a neogótikus városháza előtti téren kapott helyet, az osztrák főváros első kerületében. Már maga az épület is lenyűgöző látványt nyújt, de az adventi időszakban a több ezer fényfüzér, a feldíszített fák és a karácsonyi kapu egészen különleges hangulatot teremtenek.

Idén 97 stand várja a látogatókat, amelyek között kézműves ajándékokat, karácsonyfadíszeket, édességeket és különféle osztrák finomságokat is találsz. Természetesen a forralt bor és a puncs sem maradhat ki a kínálatból. A Rathausparkban emellett különböző adventi dekorációk, látványos fényinstallációk és egy hangulatos jégpálya is várja az érdeklődőket.

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