Megnyitott a bécsi adventi vásár – minden, amit tudnod kell, mielőtt kiutazol

Megnyitott a híres bécsi adventi vásár! Mutatjuk a 2026-os nyitvatartást, a vonatos utazás részleteit és azokat a programokat, amelyeket kár lenne kihagynod.

November 13-án ismét ünnepi fényekbe borult Bécs egyik legszebb tere: megnyitotta kapuit a híres Rathausplatz adventi vására. A városháza előtt sorakozó faházikók, a forralt bor illata, a karácsonyi dekorációk és a romantikusan kivilágított park minden évben látogatók ezreit vonzzák. Ha idén te is beiktatnál egy egynapos adventi kiruccanást Bécsbe, mutatjuk, mikor érdemes elindulni, hogyan juthatsz ki Budapestről, és mit ne hagyj ki a helyszínen!

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Hol találod Bécs leghíresebb adventi vásárát?

A Wiener Christkindlmarkt, vagyis a bécsi karácsonyi vásár a Rathausplatzon, a neogótikus városháza előtti téren kapott helyet, az osztrák főváros első kerületében. Már maga az épület is lenyűgöző látványt nyújt, de az adventi időszakban a több ezer fényfüzér, a feldíszített fák és a karácsonyi kapu egészen különleges hangulatot teremtenek.

Idén 97 stand várja a látogatókat, amelyek között kézműves ajándékokat, karácsonyfadíszeket, édességeket és különféle osztrák finomságokat is találsz. Természetesen a forralt bor és a puncs sem maradhat ki a kínálatból. A Rathausparkban emellett különböző adventi dekorációk, látványos fényinstallációk és egy hangulatos jégpálya is várja az érdeklődőket. Olvass még a témában „Belájkolsz egy posztot stalkolás közben” – Kínos szituációk a mindennapokban A nyári reggeli rutinom, amivel mindig közelebb érzem a délutáni pihenést Tejútrendszernyi távolságra a komfortzónától – Így vitt az utam egyedül a Kanári-szigetekre Miért nem tudják az olaszok elrontani a napjukat? 3 szicíliai szokás, amit azonnal hazahoztam magammal

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