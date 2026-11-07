5 dolog, amit észrevétlenül abbahagysz, amikor már nem érzed jól magad valaki mellett

A pszichológusok szerint a kapcsolati távolodás ritkán egyetlen nagy veszekedésben csapódik le, sokkal inkább apró, szinte láthatatlan lemondásokban.

Öt ilyen jelet gyűjtöttünk össze, amelyek sokszor hamarabb jeleznek bajt, mint bármilyen kimondott szó.

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1. Már nem meséled el a napod apró részleteit

Az elején mindent elmondtál: mit mondott a főnököd, mi történt a boltban, milyen vicces mém jött szembe a telefonodon. Amikor a kapcsolat elkezd megfakulni, ezek az apróságok csendben kimaradnak a beszélgetésekből. Nem azért, mert nincs mit mesélni, hanem mert a megosztás öröme tűnik el: egyszerűen nem érzed, hogy bárkit is érdekelne, vagy hogy megérné az energiát.

2. Abbahagyod a vitát

Furcsa módon nem a veszekedés a legrosszabb jel egy párkapcsolatban, hanem annak hiánya. Ha korábban voltak nézeteltérések, amelyekben mindkét fél kiállt magáért, majd ez egyszer csak megszűnik, az gyakran nem a béke jele, hanem a feladásé. Olvass még a témában „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal Kedves bók vagy nyomulás? Ezt csináld, ha a taxisofőr átlép egy határt „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között

A kapcsolati terapeuták ezt gyakran nevezik csendes kivonulásnak: a külső nyugalom mögött belső távolodás zajlik.

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