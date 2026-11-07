5 dolog, amit észrevétlenül abbahagysz, amikor már nem érzed jól magad valaki mellett

Öt ilyen jelet gyűjtöttünk össze, amelyek sokszor hamarabb jeleznek bajt, mint bármilyen kimondott szó.
1. Már nem meséled el a napod apró részleteit
Az elején mindent elmondtál: mit mondott a főnököd, mi történt a boltban, milyen vicces mém jött szembe a telefonodon. Amikor a kapcsolat elkezd megfakulni, ezek az apróságok csendben kimaradnak a beszélgetésekből. Nem azért, mert nincs mit mesélni, hanem mert a megosztás öröme tűnik el: egyszerűen nem érzed, hogy bárkit is érdekelne, vagy hogy megérné az energiát.
2. Abbahagyod a vitát
Furcsa módon nem a veszekedés a legrosszabb jel egy párkapcsolatban, hanem annak hiánya. Ha korábban voltak nézeteltérések, amelyekben mindkét fél kiállt magáért, majd ez egyszer csak megszűnik, az gyakran nem a béke jele, hanem a feladásé.
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