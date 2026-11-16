Felpattansz a kanapéról, mert csöng a telefon, aztán egy pillanatra elsötétül előtted a szoba, zúgni kezd a füled, és meg kell kapaszkodnod valamiben. Ismerős érzés? A felálláskor jelentkező szédülés gyakori jelenség, amit sokan megtapasztalnak, de nem mindig tudják, mi okozza.
A háttérben gyakran ortosztatikus hipotenzió áll, ami azt jelenti, hogy a vérnyomás felálláskor átmenetileg jelentősen lecsökken. Ilyenkor az agy rövid időre kevesebb vérhez jut, ami szédülést, látászavart vagy akár ájulásközeli állapotot is okozhat.
Mi történik ilyenkor a testünkben?
Amikor ülünk vagy fekszünk, a vér a testünk különböző részein oszlik el. Felálláskor a gravitáció hatására több vér kerülhet a lábakba és a hasüregbe, ezért a szervezetnek gyorsan kell reagálnia. Az erek összehúzódnak, a szívverés pedig valamelyest felgyorsul, hogy az agy vérellátása megfelelő maradjon.
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Ha ez a szabályozási folyamat nem működik elég gyorsan vagy hatékonyan, átmenetileg leeshet a vérnyomás. Ennek következménye lehet a szédülés, a szem előtti elsötétülés, a fülzúgás vagy a gyengeségérzet. A tünetek általában rövid ideig tartanak, és a keringés alkalmazkodásával maguktól megszűnnek.
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