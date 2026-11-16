Felálláskor elsötétül előtted a világ, és megszédülsz? Mutatjuk, mi okozhatja a kellemetlen tünetet, hogyan előzheted meg, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Felpattansz a kanapéról, mert csöng a telefon, aztán egy pillanatra elsötétül előtted a szoba, zúgni kezd a füled, és meg kell kapaszkodnod valamiben. Ismerős érzés? A felálláskor jelentkező szédülés gyakori jelenség, amit sokan megtapasztalnak, de nem mindig tudják, mi okozza.

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A háttérben gyakran ortosztatikus hipotenzió áll, ami azt jelenti, hogy a vérnyomás felálláskor átmenetileg jelentősen lecsökken. Ilyenkor az agy rövid időre kevesebb vérhez jut, ami szédülést, látászavart vagy akár ájulásközeli állapotot is okozhat.

Mi történik ilyenkor a testünkben?

Amikor ülünk vagy fekszünk, a vér a testünk különböző részein oszlik el. Felálláskor a gravitáció hatására több vér kerülhet a lábakba és a hasüregbe, ezért a szervezetnek gyorsan kell reagálnia. Az erek összehúzódnak, a szívverés pedig valamelyest felgyorsul, hogy az agy vérellátása megfelelő maradjon. Olvass még a témában Gyerekként nem a tökéletes karácsonyt vártuk – akkor miért akarjuk felnőttként mindenáron megteremteni? Ezt hozza 2026. október 30. a numerológia szerint: szabadság és kaland Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül) Ezt hozza 2026. november 9. a numerológia szerint: önkifejezés és kreativitás

Ha ez a szabályozási folyamat nem működik elég gyorsan vagy hatékonyan, átmenetileg leeshet a vérnyomás. Ennek következménye lehet a szédülés, a szem előtti elsötétülés, a fülzúgás vagy a gyengeségérzet. A tünetek általában rövid ideig tartanak, és a keringés alkalmazkodásával maguktól megszűnnek.

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