Egy nyugdíjas ismerősöm nemrég azzal keresett meg, hogy fél elvállalni egy heti pár órás recepciós munkát, mert hallotta, hogy ha túllép egy bizonyos keresetet, elveszik a nyugdíját. A rémhír fele igaz, fele nem, és pontosan ez az a pont, ahol a legtöbben elbizonytalanodnak. Pedig a szabályok attól függnek, milyen ellátásban részesül valaki, és milyen jogviszonyban vállal munkát.
Az öregségi nyugdíj és a munka viszonya
Aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és saját jogú öregségi nyugdíjat kap, az a versenyszférában szabadon vállalhat munkát. Nincs felső kereseti határ, vagyis a munkával megszerzett jövedelem nagysága önmagában nem veszélyezteti a nyugdíj folyósítását. Akkor sem kell aggódnia, ha egy különösen jól sikerült hónapban a nyugdíjánál jóval többet keres.
Más a helyzet azonban bizonyos közszférás jogviszonyokban. Ha valaki például közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban vállal munkát, főszabály szerint szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ez alól azonban vannak kivételek: többek között a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, szakképzési és egészségügyi területeken meghatározott feltételekkel továbbra is folyósítható az ellátás. A pontos szabályt mindig a munkaviszony típusa és a foglalkoztató besorolása határozza meg.
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