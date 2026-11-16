Sokan tévesen hiszik, hogy a nyugdíj mellett csak egy bizonyos összegig lehet dolgozni. 2026-ban egészen más szabályok érvényesek, mint gondolnád!

Egy nyugdíjas ismerősöm nemrég azzal keresett meg, hogy fél elvállalni egy heti pár órás recepciós munkát, mert hallotta, hogy ha túllép egy bizonyos keresetet, elveszik a nyugdíját. A rémhír fele igaz, fele nem, és pontosan ez az a pont, ahol a legtöbben elbizonytalanodnak. Pedig a szabályok attól függnek, milyen ellátásban részesül valaki, és milyen jogviszonyban vállal munkát.

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Az öregségi nyugdíj és a munka viszonya

Aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és saját jogú öregségi nyugdíjat kap, az a versenyszférában szabadon vállalhat munkát. Nincs felső kereseti határ, vagyis a munkával megszerzett jövedelem nagysága önmagában nem veszélyezteti a nyugdíj folyósítását. Akkor sem kell aggódnia, ha egy különösen jól sikerült hónapban a nyugdíjánál jóval többet keres.

Más a helyzet azonban bizonyos közszférás jogviszonyokban. Ha valaki például közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban vállal munkát, főszabály szerint szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ez alól azonban vannak kivételek: többek között a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, szakképzési és egészségügyi területeken meghatározott feltételekkel továbbra is folyósítható az ellátás. A pontos szabályt mindig a munkaviszony típusa és a foglalkoztató besorolása határozza meg. Olvass még a témában „Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket 3 csillagjegy, aki a legnagyobb csalódás után is képes újra hinni a szerelemben „Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem” – Karácsonyok, amik máshogy alakultak, mint vártuk Ezt hozza 2026. október 29. a numerológia szerint: biztonság és szilárd alapok

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