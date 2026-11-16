Egyetlen bejegyzés az ellenőrzőben komoly feszültséget okozott. Így kértem a tanárt, hogy legközelebb előbb beszéljük meg a problémát, és csak utána figyelmeztessen írásban.

A konyhaasztalon volt az ellenőrző, a hűtő mellett álltam éppen, kezemben egy fej kelkáposztával, amikor a fiam, Marci letette elém, és csak annyit mondott: „Ezt alá kell írnod.” Nem nézett rám. Már ebből tudtam, hogy valami nincs rendben.

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A bejegyzés röviden arról szólt, hogy Marci két alkalommal nem vitte magával a tornafelszerelését, és „figyelmeztetem a szülőt, hogy ez így nem mehet tovább”. Piros tintával, vastagon aláhúzva.

Leültem vele szemben, és megkérdeztem, mikor beszélt erről vele a tanárnő. Azt mondta, soha. Nem szólt neki, nem kérdezte meg, miért felejtette otthon a felszerelést, és nem is üzent haza korábban, hogy figyeljünk oda jobban. Egyszerűen csak bekerült a bejegyzés az ellenőrzőbe, készen, lezárva, mintha már nem is lenne mit megbeszélni. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés A Végítélet lapja: ezt üzeni a novemberi Tarot kártya a mély, transzformatív energiák mellé „Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság Nehezen húzod meg a határaidat? A horoszkópod segíthet megérteni, miért

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