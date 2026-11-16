A konyhaasztalon volt az ellenőrző, a hűtő mellett álltam éppen, kezemben egy fej kelkáposztával, amikor a fiam, Marci letette elém, és csak annyit mondott: „Ezt alá kell írnod.” Nem nézett rám. Már ebből tudtam, hogy valami nincs rendben.
A bejegyzés röviden arról szólt, hogy Marci két alkalommal nem vitte magával a tornafelszerelését, és „figyelmeztetem a szülőt, hogy ez így nem mehet tovább”. Piros tintával, vastagon aláhúzva.
Leültem vele szemben, és megkérdeztem, mikor beszélt erről vele a tanárnő. Azt mondta, soha. Nem szólt neki, nem kérdezte meg, miért felejtette otthon a felszerelést, és nem is üzent haza korábban, hogy figyeljünk oda jobban. Egyszerűen csak bekerült a bejegyzés az ellenőrzőbe, készen, lezárva, mintha már nem is lenne mit megbeszélni.
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